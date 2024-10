Que horas é o debate da globo hoje e como assistir ao vivo e online (3/10)

Hoje, 3 de outubro, tem debate da Globo com os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Participam os candidatos Datena (PSDB), Guilherme Boulos (PSOL), Pablo Marçal (PRTB), Ricardo Nunes (MDB) e Tabata Amaral (PSB).

Horário do debate da Globo

O debate da Globo em São Paulo nessa quinta-feira, 3 de outubro, começa às 22 horas (horário de Brasília), logo após a novela Mania de Você, e deve durar em torno de 2 horas. O debate deve terminar meia-noite.

Em São Paulo, o debate será mediado por César Tralli e transmitido para São Paulo.

Além da emissora, a GloboNews transmitirá, simultaneamente com a TV Globo, os debates de São Paulo, para o estado de São Paulo, e do Rio de Janeiro, para o estado do Rio de Janeiro.

De acordo com a Globo, foram convidados os candidatos de partidos com representação no Congresso Nacional de, no mínimo, cinco parlamentares, e candidatos que tenham alcançado pelo menos 6% de intenções de voto na última pesquisa da Quaest, divulgada no dia 30 de setembro.

Como assistir a Globo online e ao vivo

Passo 1: acesse a plataforma no endereço https://globoplay.globo.com/ e seguida clique no botão "entrar", que você encontra na lateral direita do site. Após ser redirecionado a uma nova página, você deve clicar em "cadastre-se";

Passo 2: depois de clicar no botão de cadastro, você será redirecionado para um formulário. Nesta página, você informará alguns dados pessoais: seu nome completo, e-mail válido, senha que usará no site, gênero (você pode selecionar a opção "não quero informar"), data de nascimento, país, estado e cidade em que reside;

Passo 3: após completar o questionário, você deve finalizar o processo selecionando a caixinha "Li e concordo com os Termos de Uso e Política de Privacidade" e então apertar o botão "cadastrar";

Passo 4: como esta é uma conta gratuita, você não precisará selecionar nenhum pacote de cliente e sua conta já estará liberada para conferir os conteúdos gratuitos da Globoplay.

Passo 5 : Clique em "Agora na TV" e aproveite a transmissão.