Que horas é o debate na Band hoje com Lula e Bolsonaro (28/08)

Neste domingo, 28 de agosto, será realizado o primeiro debate entre os candidatos a presidência das eleições 2022. Aos que pretendem acompanhar, é importante saber que horas é o debate na Band hoje, além de como não perder a atração, seja pela televisão ou internet. O debate é organizado pela Band, o portal UOL, o jornal Folha de São Paulo e também a TV Cultura. Seis candidatos foram convidados.

Que horas é o debate na Band hoje – Eleições 2022

O debate da Band neste domingo, 28 de agosto, vai começar às 21 horas do horário de Brasília. O debate vai começar depois do programa humorístico Perrengue na Band e ficará no ar até a meia noite.

Não haverá plateia nos estúdios da Band. Além dos candidatos, organizadores e a equipe de televisão, estarão presentes no local até quatro assessores por campanha. O debate se dividirá em três blocos. Os temas serão definidos por sorteio e os presidenciáveis vão responder as perguntas de jornalistas e também entre si.

A presença de Jair Bolsonaro (PL) era uma incógnita até o momento, pois não havia certeza se o atual presidente comparecia. Porém, no período da tarde deste sábado (27), o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, afirmou que Bolsonaro estará no debate. Além disso, a CNN Brasil divulgou neste mesmo dia, um pouco mais tarde, que a coordenação de campanha de Bolsonaro confirmou a presença do candidato a reeleição.

Além de Bolsonaro, estarão entre os convidados do debate o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Simone Tebet (MDB), Ciro Gomes (PDT), Luiz Felipe D’Avila (Novo) e Soraya Thronicke (União Brasil).

Para assistir, é só sintonizar no canal durante que horas é o debate na Band hoje e pronto. A TV Cultura também irá exibir ao vivo. Caso prefira assistir pela internet, é possível acompanhar pelo Facebook ou canal do Youtube do UOL (no link https://www.youtube.com/user/uol).

Debate

Horário: 21h00

Como assistir: Band, TV Cultura ou Facebook e canal do Youtube do UOL

Presentes: candidatos Jair Bolsonaro (PL), Simone Tebet (MDB), Ciro Gomes (PDT), Luiz Felipe D’Avila (Novo) e Soraya Thronicke (União Brasil) e Lula (PT)

Quais serão as regras do debate

O debate contará com três blocos no total. Nos dois primeiros, os jornalistas Eduardo Oinegue e Adriana Araújo, da Band, serão os mediadores das perguntas e respostas. No terceiro e último, a tarefa passará para as mãos dos jornalistas Fabíola Cidral, do UOL, e Leão Serva, da TV Cultura.

Primeiro bloco: o tema será sobre os programas de governo de cada candidato. Será ofertado 1 minuto e meio para a resposta. Uma mesma pergunta será feito a dois presidenciáveis e a ordem das respostas será definida pela posição de cada um no estúdio. Essa posições já foram definidas em sorteio em uma reunião da equipe organizadora e os assessores de cada campanha.

Após realizadas as perguntas dos jornalistas selecionados para a tarefa, será a vez dos candidatos fazerem perguntas entre si. Cada candidato terá 1 minuto para realizar sua pergunta e a resposta e réplica juntas devem ser de até 4 minutos. O candidato que começou a pergunta então terá mais 1 minuto para a sua réplica.

Em seguida, começa o segundo bloco: nesta etapa, seis jornalistas das empresas organizadoras do evento vão fazer perguntas para os candidatos e escolherão quem deve comentar. Será 1 minuto de pergunta e mais 1 minuto de comentário. O candidato selecionado terá até 4 minutos para expor sua resposta e réplica.

Na última parte do que horas é o debate da Band hoje, um confronto direto entre os candidatos será realizado. Será dado 1 minuto para a pergunta, 1 minuto para a réplica e mais 4 minutos para serem administrados a resposta e tréplica.

