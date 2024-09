Que horas é o show da Katy Perry hoje e onde assistir o Rock in Rio?

Após alguns dias de agenda cheia no Brasil, Katy Perry finalmente subirá ao palco do Rock In Rio. O show dessa sexta-feira, 20 de setembro, está previsto para começar às 00 horas (de Brasília), e a boa notícia para quem está em casa é que vai dar para assistir a apresentação pela TV e internet.

Como assistir o show da Katy Perry ao vivo?

Para quem não está na cidade do rock não precisa desanimar, pois tem jeito de assistir ao show de Katy Perry nessa sexta, 20, a partir da meia noite. A apresentação será exibida no Multishow, que transmite os shows do Palco Mundo. O canal também vai mostrar os bastidores do festival, com entrevistas de cantores e bandas que vão subir ao palco.

A TV Globo exibirá os melhores momentos do festival no dia. Isso significa que a transmissão dos shows não ocorrerá ao vivo, nem completa, mas já dá para curtir um pouco do evento. Nessa sexta, a transmissão começa após o Estrela da Casa.

Essa é a terceira apresentação da cantora no festival. A primeira foi no Rock in Rio em 2011 e a segunda em 2015.

Horários dos shows do Rock in Rio hoje

Aqui está a programação completa do festival na sexta-feira:

Palco Mundo

16h40 – Ivete Sangalo

19h – Cyndi Lauper

21h20 – Karol G

0h – Katy Perry

Palco Sunset

15h30 – Luedji Luna convida Tássia Reis e Xênia França

17h50 – Tyla

20h10 – Gloria Gaynor

22h45 – Iza

New Dance Order

22h – Samhara

23h30 – Ashibah

1h – Curol x Barja

2h30 – Alison Wonderland

Espaço Favela

16h30 – Brisa Flow

19h – Mc Dricka

21h – Pocah

Global Village

15h30 – Juliana Linhares

17h30 – Carminho

19h15 – Angélique Kidjo

Supernova

15h – Nina Fernandes

17h – Darumas

18h30 – N.I.N.A

20h30 – Cynthia Luz