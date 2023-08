Que horas estreia o caso Isabella Nardoni na Netflix?

Crime ganhou ampla repercussão no País em 2008

A Netflix anunciou nesta terça-feira, 1º, a data de estreia do documentário sobre o caso Isabella Nardoni, crime que chocou o Brasil em 2008. A plataforma de streaming liberou o primeiro trailer da produção que chega ao catálogo para os assinantes ainda neste mês.

Quando estreia o documentário da Isabella Nardoni na Netflix?

A série “Isabella: O Caso Nardoni” estreia em 17 de agosto, quinta-feira, para todos os assinantes da Netflix. A produção analisou mais de seis mil páginas do processo sobre a morte da menina de cinco anos, que aconteceu há quinze anos.

A plataforma de streaming gravou 118 horas de entrevistas e reuniu mais de 5 mil itens de arquivo fotográfico divulgados pela mídia e disponibilizados pelos familiares da vítima. O documentário também traz depoimentos inéditos da mãe e da avó de Isabella, além dos profissionais envolvidos no caso como jornalistas, peritos e advogados de defesa.

A produção também contou com a participação de consultores, incluindo o jornalista Rogério Pagnan, autor do livro "O pior dos crimes – A história do assassinato de Isabella Nardoni", e a criminóloga Ilana Casoy, autora dos livros "A prova é a testemunha e Casos de família – Arquivos Richthofen e Arquivos Nardoni".

O crime ocorreu em 29 de março de 2008. Isabella morreu ao ser jogada do sexto andar do prédio onde morava o casal Alexandre e Anna Carolina Jatobá, o pai e a madrasta, em São Paulo.

Após serem condenados culpados, o pai da garota pegou mais de 30 anos de cadeia e cumpre pena desde então na Penitenciária Dr. José Augusto César Salgado, conhecida como P2 de Tremembé. No entanto, em 2019, conquistou o direito ao regime semiaberto.

Já Anna Carolina foi condenada a 26 anos de prisão e cumpre pena na penitenciária feminina de Tremembé. Em 2017, também conseguiu o regime semiaberto.

Assista ao trailer do documentário sobre o caso Isabella Nardoni:

