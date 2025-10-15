Que horas passa a novela Vale Tudo nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira, 15 de outubro, a novela Vale Tudo vai começar às 20h40 (horário de Brasília), mais cedo por causa da 28ª rodada do Brasileirão. A transmissão da partida começa às 21h20, ocupando o horário nobre da TV Globo.

Resumo da novela Vale Tudo hoje

O enigma sobre o destino de Odete Roitman (Debora Bloch) ganha novos contornos em Vale Tudo. Após o flashback exibido na noite de terça-feira (14), a dúvida voltou com força: afinal, Odete morreu mesmo ou ainda está viva?

A resposta pode começar a se desenhar no capítulo desta quarta-feira (15), quando novas lembranças vêm à tona e prometem reorganizar, ou embaralhar ainda mais as peças dessa trama que intriga o público desde o início da novela.

Em uma passagem de tempo e Maria de Fátima (Bella Campos) reaparece com sete meses de gravidez, e tudo indica que Salvadorzinho está prestes a nascer. A expectativa é que o bebê acabe ficando sob os cuidados de Raquel (Taís Araújo).

Outra que vive a reta final da gestação é Solange (Alice Wegmann), enquanto Afonso (Humberto Carrão) segue debilitado e ainda aguarda o transplante que pode mudar o rumo de sua história.

Para assistir a novela Vale Tudo online, ao vivo e de graça, é necessário ter um cadastro na Globoplay. O site permite que os usuários assistam a programação ao vivo da emissora sem pagar nada por isso, no entanto, a liberação é apenas para quem já tem cadastro. O processo para criar sua conta é simples, você informará alguns dados e pouco depois receberá uma confirmação por e-mail.

O passo a passo é o seguinte: acesse a Globoplay (https://globoplay.globo.com/), clique em “entrar” na lateral superior direita do site, em seguida vá em “cadastre-se”. Agora escreva seu nome completo, e-mail, gênero, data de nascimento, cidade, estado e país em que mora. Crie uma senha, selecione as caixinhas “sou humano” da verificação de robôs e “li e concordo com os termos de uso” e por último aperte o botão “cadastrar”.

O remake de “Vale Tudo”, escrito por Manuela Dias, tem previsão para chegar ao fim no dia 17 de outubro. No lugar, a TV Globo vai exibir a novela Três Graças.