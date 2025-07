Vale Tudo está em seu ápice e o público ainda tem muita história para acompanhar sobre Odete Roitman e elenco, mas já sabemos qual será sua substituta. A novela Três Graças, de Aguinaldo Silva, é a próxima trama das 9 e tem data marcada para a estreia.

Novela Três Graças estreia em outubro

A partir do dia 20 de outubro, a TV Globo vai exibir a novela Três Graças no lugar de Vale Tudo, que exibe seu último capítulo no dia 17 de outubro e a reprise no dia 18. Depois de um remake, a Globo escolheu uma trama inédita e colocou a missão nas mãos de Aguinaldo Silva, nome por trás de grandes sucessos. Afinal, será uma tarefa difícil ser a sucessora da trama de Odete Roitman.

As gravações da nova novela já começaram, agora em julho, com a trama ambientada em São Paulo, especialmente nos bairros da Aclimação e Brasilândia.

A atriz Sophie Charlotte é a protagonista Gerluce e já foi vista em cena com a personagem em um terminal de ônibus da capital paulista. Outra artista escalada é Grazi Massafera, que dessa vez viverá a vilã Arminda.

Fernanda Vasconcellos também está no elenco e a participação marca o retorno da atriz à emissora após 9 anos. A artista exibiu nas redes sociais um corte de cabelo curto, a caracterização de sua nova personagem.

A novidade do elenco é a participação do cantor Belo com o personagem Misael – e já sabemos que o ex de Gracyanne Barbosa terá destaque na trama.

O público também poderá ver na história os atores Rômulo Estrela, Dira Paes, Carla Marins, Murilo Benício, Arlete Salles, Miguel Falabella, Xamã, Enrique Diaz, Samuel de Assis, entre outros nomes da teledramaturgia.

Qual a história de Três Graças?

O enredo faz jus ao nome ao acompanhar três mulheres de uma mesma família, avó, mãe e filha, que engravidaram ainda adolescentes e foram abandonadas pelos pais de seus filhos. Interpretadas por Dira Paes, Sophie Charlotte e Alana Cabral, elas vivem sob a sombra de um ciclo que insiste em se repetir.

A personagem de Sophie, Gerluce, se torna o eixo da narrativa. Após descobrir que os medicamentos distribuídos pelo SUS não fazem efeito na mãe doente, ela investiga irregularidades e descobre um esquema de desvio de verba e falsificação de remédios. A responsável por esse sistema é Arminda, empresária poderosa, fria e sem escrúpulos.

Gerluce decide reagir. Seu plano envolve o roubo da escultura As Três Graças, obra de arte que pertence à vilã e que simboliza as três gerações femininas da história. Ao longo dos capítulos, o objeto se torna uma peça central na disputa entre as personagens.

Aguinaldo Silva volta à televisão após um período fora do ar desde O Sétimo Guardião, em 2018.