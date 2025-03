Que horas vai ser apuração do carnaval de São Paulo hoje: assista ao vivo

Nesta terça-feira, 4 de março, acontece a apuração do Carnaval de São Paulo do Grupo Especial. O evento no Sambódromo do Anhembi começa às 16h (de Brasília) e a TV Globo fará a transmissão ao vivo, mas apenas para SP.

Assistir a apuração do Carnaval de São Paulo

A apuração das escolas de samba de São Paulo do grupo especial será na terça-feira, 4 de março, será 16h horário de Brasília. A transmissão na TV Globo começa logo após a reexibição dos melhores momentos de cada desfile – marcado para começar às 15h05.

Em 2025, concorrem no grupo especial as seguintes escolas: Colorado do Brás, Barroca Zona Sul, Dragões da Real, Mancha Verde, Acadêmicos do Tatuapé, Rosas de Ouro, Camisa Verde e Branco, Águia de Ouro, Império de Casa Verde, Mocidade Alegre, Gaviões da Fiel, Acadêmicos do Tucuruvi, Estrela do Terceiro, Milênio e Vai-Vai.

Serão julgadas a bateria, harmonia, samba-enredo, fantasia, alegoria e adereços, enredo, mestre-sala e porta-bandeira, evolução e comissão de Frente.

No Rio, a apuração será na quarta-feira.

Transmissão da apuração das escolas de samba de SP

O público pode acompanhar a apuração das notas de cada quesito pela televisão e também pela internet, através do Globoplay que disponibiliza gratuitamente o sinal ao vivo mediante cadastro.

Pelo Globoplay: a plataforma de streaming solicita um cadastro gratuito para liberar o sinal da emissora. Para assistir, siga os passos:

1- Acesse o Globoplay no navegador de seu smartphone ou celular. Se preferir, baixa o aplicativo disponível para iOS e Android;

2- Clique em ‘Agora na TV’. Antes de liberar o sinal, a plataforma irá pedir que você faça login ou cadastre-se. Clique em ‘assista agora’;

3- Faça login com o e-mail e senha cadastrados. Também é possível usar logins do Google ou Facebook para entrar na plataforma;

4- Novo usuários devem fazer uma conta Globo.com. Insira os dados solicitados pelo sistema e concorde com os termos de uso e política de privacidade;

5- Retorne para a página ‘agora na TV’ e aguarde a transmissão começar.

Qual a escola de samba com mais títulos de São Paulo?

A Vai-Vai é a escola que mais ganhou o carnaval paulista ao longo da história com 15 títulos. Em segundo lugar está a Mocidade Alegre com 12 títulos, e quem fecha o top 3 é a Nenê de Vila Matilde, com 11 vitórias.

1º lugar – Vai-Vai: 15 títulos

2º lugar – Mocidade Alegre: 12 títulos

3º lugar – Nenê de Vila Matilde: 11 títulos

4º lugar – Camisa Verde e Branco: 9 títulos

5º lugar – Rosas de Ouro: 7 títulos

6º lugar – Gaviões da Fiel: 4 títulos

7º lugar – Unidos do Peruche e Império de Casa Verde: 3 títulos

8º lugar – X-9 Paulistana, Acadêmicos do Tatuapé e Mancha Verde: 2 títulos

9º lugar – Águia de Ouro: 1 título

>> Hoje tem sorteio das loterias? Como ficam as loterias no Carnaval