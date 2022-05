Que jogo vai passar na Globo hoje? Programação de quarta (11/05)

Emissora exibe dois confrontos do futebol brasileiro em diferentes estados nesta quarta-feira

Tem rodada da Copa do Brasil hoje! Nesta quarta-feira, 11 de maio de 2022, sete confrontos da terceira fase serão realizados no período da noite, onde quem vencer está classificado para as oitavas de final da competição. Para não perder nenhum lance, o torcedor quer saber que jogo vai passar na Globo hoje? Acompanhe a seguir a programação.

Que jogo vai passar na Globo hoje?

A Globo vai passar dois jogos de futebol nesta quarta-feira, 11 de maio, na faixa das 21h30, no horário de Brasília. Na terceira fase da Copa do Brasil, as equipes disputam a segunda partida onde quem vencer está classificado para as oitavas de final da temporada.

O Corinthians recebe a Portuguesa do Rio de Janeiro nesta quarta. No primeiro confronto, os dois empataram em 1 a 1, onde quem vencer hoje carimba o passaporte até as oitavas.

Do outro lado, Fluminense e Vila Nova se enfrentam pela terceira fase da Copa do Brasil. No primeiro duelo, o Flu levou a melhor por 3 a 2, apresentando vantagem para o jogo de hoje.

Lembrando que gol fora de casa não é válido na Copa do Brasil. Em caso de empate, a disputa vai para os pênaltis.

Confira a programação de que jogo vai passar na Globo hoje.

Corinthians x Portuguesa RJ

Horário: 21h30

Local:

Onde assistir: Globo (SP, RS, SC, PR, DF, TO, MS, MT, BA, SE, AL, PE, CE, MA, PA, AM, RO, AC, RR, AP e MG), SporTV e Premiere

Narração: Cleber Machado, comentários de Casagrande e Ricardinho. Canal SporTV transmite com narração de Everaldo Marques e comentários de Alexandre Lozetti, Richarlyson e Fernanda Colombo

Vila Nova x Fluminense

Horário: 21h30

Local:

Onde assistir: Globo (RJ, ES, GO, PI, RN e PB), SporTV 2 e Premiere

Narração: Luís Roberto e comentários de Júnior, Roger Flores e Sandro Meira Ricci. No canal e SporTV e Premiere a narração é de Renata Silveira e comentários de Fabio Junior, PVC e PC Oliveira

+ Quando é a final do Brasileirão 2022: datas e premiação

Programação da Globo hoje – 11/05/2022

Saiba qual é a programação da Globo nesta quarta-feira, 11 de maio de 2022. É importante ressaltar que a rede pode sofrer alterações de acordo com cada estado do país.

04:00 Hora Um

06:00 Jornal Local

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Mais Você

10:45 Encontro com Fátima Bernardes

12:00 Praça TV

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:45 O Cravo e a Rosa

15:30 Sessão da Tarde – Meninas Malvadas

17:05 Vale a Pena Ver De Novo – O Clone

18:05 Além da Ilusão

19:10 Jornal Local

19:15 Quanto Mais Vida, Melhor!

20:00 Jornal Nacional

20:35 Pantanal

21:20 Futebol

23:30 Segue o Jogo

23:45 Que História É Essa, Porchat?

00:50 Jornal da Globo