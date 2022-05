Quando é a final do Brasileirão 2022: datas e premiação

A elite do futebol brasileiro tem data de encerramento prevista para mais cedo que o normal. A final do Brasileirão 2022 está prevista para meados de novembro, uma semana antes de começar a Copa do Mundo, evento responsável pelo calendário mais apertado no futebol este ano.

Quando é a final do Brasileirão Série B?

A previsão é que a Segundona do Campeonato Brasileiro termine antes que a primeira divisão. Assim, a final do Brasileirão da Série B está marcada para o dia 5 de novembro.

Tal qual a Série A do campeonato, ainda está muito indefinida a situação para estabelecer quem será o novo campeão brasileiro da Série B . No entanto, nessa primeira etapa de jogos, o Bahia vem se destacando na segundona. Apesar de não estar invicto na tabela, o time deslanchou na liderança.

Vale ressaltar que o Vasco foi o time que mais aguentou invicto, somados os times da Série A e da Série B, em 2022. Mas, devido aos empates em suas partidas, o clube não conquistou, até então, os primeiros lugares na tabela, pelo menos nas primeiras seis rodadas.

Jogam na Série B os times: Bahia, Cruzeiro, Sport, Grêmio, Vasco, Chapecoense, Novorizontino, Operário, Ituano, Ponte Preta, Náutico, Brusque, Vila Nova, Criciúma, SCA, Guarani, Sampaio Corrêa, Londrina, Tombense e CRB.

São quantas rodadas até o final do Brasileirão 2022?

O Brasileirão Série A é composto por 38 rodadas ao todo, onde 20 times se enfrentam em jogos de turno e returno e garantem, ou não, a pontuação na tabela do campeonato.

A competição é disputada através de pontos corridos, ou seja, aquela equipe que tiver maior pontuação ao final da 38º rodada, ganha o título de campeão do Campeonato Brasileiro.

Em caso de igualdade de pontos, vale lembrar, os times devem seguir os critérios de desempate estabelecidos para a competição: número de vitórias, saldo de gols, gols feitos, confronto direto e, em último recurso, sorteio. A regra do gol fora de casa não vale para o Campeonato Brasileiro.

A final do Brasileirão 2022 está prevista apenas para o dia 13 de novembro. Uma semana depois, o calendário esportivo brasileiro estará voltado inteiramente à programação da Copa do Mundo, que começa dia 21 de novembro.

Quem garante vaga para a Libertadores e Copa Sul-Americana?

O critério de acesso para a Copa Libertadores da América é simples: estar entre os quatro primeiros colocados da tabela do Brasileirão. Os 5º e 6º times mais bem posicionados na competição são remanejados para disputar a Pré-libertadores. Já na Copa Sul-Americana, garantem vagas os times classificados do 7º ao 12º lugar na tabela do Brasileirão.

Ainda não dá para saber quais times estão ganhando vaga para a Libertadores e a Sul-Americana de 2023. Essa classificação é feita através da posição final na tabela do Brasileirão 2022 e, por enquanto, tudo ainda está muito incerto.

Disputam a elite do futebol brasileiro, em 2022, os times: América-MG, Athletico-PR, Atlético-GO, Atlético-MG, Avaí, Botafogo, Ceará, Corinthians, Coritiba, Cuiabá, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Internacional, Juventude, Palmeiras, RB Bragantino, Santos e São Paulo.

Quais times brasileiros participam da Libertadores e Copa Sul-Americana 2022?

Libertadores: Palmeiras, Athletico-PR, RB Bragantino, Atlético-MG, América-MG, Conrinthians, Fortaleza e Flamengo.

Sul-Americana: Cuiabá, Santos, São Paulo, Internacional, Atlético-GO, Ceará e Fluminense.

Qual é o time brasileiro com mais títulos no Brasileirão?

O time com mais títulos no Campeonato Brasileiro da Série A é o Palmeiras, com 10 conquistas na história do campeonato. Duas dessas taças, no entanto, foram conquistadas em 1967, quando as competições brasileiras existentes eram a Taça Brasil e o Torneio Roberto Gomes Pedrosa.

O segundo lugar nesse ranking pertence ao Santos, time detentor de 8 títulos de campeão do Brasileirão. Grande parte desses títulos, no entanto, são resultado da gloriosa trajetória de Pelé na equipe, entre os anos de 1961 e 1968.

Para fechar o pódio, dois times ocupam a vaga. O Flamengo e o Corinthians foram sete vezes campeões do Brasileirão.

Quem tem mais chances de vencer o Brasileirão em 2022?

O Galo é o atual campeão brasileiro (2021) e deve brigar forte pelo bicampeonato esse ano. Outro time que pode chegar forte em 2022 é o Flamengo, já que, nos últimos anos, o rubro-negro carioca terminou ou como campeão ou como vice na tabela da Série A.

No entanto, nessa fase inicial do campeonato, tem-se destacado times como: Corinthians, Santos e Avaí. O Palmeiras, time que mais venceu o Campeonato Brasileiro, e até mesmo o Flamengo estão brigando no miolo da tabela neste início da competição.

Enfim, cantar vitória antes do tempo não dá. Até porque tem muitos jogos ainda pela frente até o final do Brasileirão 2022. As posições na tabela tem se alterado bastante e nenhum time mais está invicto no campeonato.

Quanto ganha o time que vencer o Brasileirão 2022?

Ainda não há um valor certo para a premiação entregue ao final do Brasileirão 2022. Mas, apesar da CBF não ter divulgado nada a respeito, até dá para fazer algumas previsões.

Seguindo o mesmo critério de 2021, o campeão do Brasileirão deve levar ao menos R$33 milhões para o clube. O segundo lugar R$31,3 milhão e o terceiro com R$29,7 milhões. Esses foram os valores recebidos pelo Atlético-MG, Flamengo e Palmeiras, os três primeiros colocados da tabela do ano passado.

Veja os valores da premiação final do Brasileirão 2021:

1º Atlético-MG – R$ 33 milhões

2º Flamengo – R$ 31,3 milhões

3º Palmeiras – R$ 29,7 milhões

4º Fortaleza – R$ 28 milhões

5º Corinthians – R$ 26,4 milhões

6º RB Bragantino – R$ 24,7 milhões

7º Fluminense – R$ 23,1 milhões

8º América-MG – R$ 21,4 milhões

9º Atlético-GO – R$ 19,8 milhões

10º Santos – R$ 18,1 milhões

11º Ceará – R$ 15,5 milhões

12º Internacional – R$ 14,6 milhões

13º São Paulo – R$ 13,7 milhões

14º Athletico-PR – R$ 12,8 milhões

15º Cuiabá – R$ 11,9 milhões

16º Juventude – R$ 11 milhões