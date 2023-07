Quem é a mãe da Paulinha na novela Mulheres Apaixonadas?

A mãe da Paulinha (Roberta Gualda) é Nair (Renata Mello), uma mulher que abandonou o marido e a filha para ficar com o amante, um homem muito rico. A adolescente sonha em conhecer a matriarca por acreditar que ela é uma mulher afortunada, e assim se livrar da vida modesta que leva. O reencontro acontecerá mais adiante no folhetim, mas causará uma grande decepção na jovem.

Quando a mãe da Paulinha aparece?

Nair reaparece apenas no capítulo 181 da exibição original da Mulheres Apaixonadas. Depois de tanto tempo longe da filha, a mulher se arrepende de ter deixado a família para trás e procura por Oswaldo (Tião D'Ávila). Paulinha recebe a mãe com muito carinho, mas apenas por acreditar que ela se casou com um homem rico e agora é dona de uma grande fortuna.

- "Como pode gostar de mim e me chamar de mãe depois do que eu fiz? Você deve ter raiva, pena...", diz Nair.

A jovem diz que entende os motivos pelos quais Nair foi embora de casa: - "Eu sei que você saiu daqui para se casar com o seu patrão, o dono da fábrica onde você trabalhava", diz Paulinha.

É neste momento que a adolescente recebe um balde d'água fria ao descobrir a verdade: "Ele não casou comigo. Ele nunca se separou da mulher e dos filhos. Esses anos todos eu fui amante. E ele morreu, três meses já", conta a mãe da Paulinha.

A adolescente pergunta se ao menos o homem deixou alguns bens para ela, mas Nair nega. "A mulher e os filhos ficaram com tudo. Eles apareceram lá no apartamento em que eu morava e me colocaram pra fora. Eu saí com a roupa do corpo", conta.

Revoltada ao descobrir que a mãe também é pobre assim como Oswaldo, Paulinha passa a tratar a mulher com o mesmo desprezo que direciona ao pai. "Abandonou a gente, ficou todo esse tempo fora....", começa a dizer a jovem enquanto chora.

"Ele nunca pediu nada", justifica Nair se referindo ao ex-marido. "E mesmo se tivesse pedido, ia pedir o que? Pra quem? Não tá vendo onde ele [Oswaldo] mora, não? Num quartinho de favor nos fundos da escola, ele não tem onde cair morto!", grita Paulinha.

A jovem continua com as humilhações. "Eu não posso acreditar. Foi amante do homem a vida inteira e te enxotaram como um cachorro, com uma mão na frente e outra atrás", grita. Quando Paulinha pergunta o que a mãe foi fazer lá, a matriarca diz que quer pedir perdão.

Final de Mulheres Apaixonadas

Apesar de ter passado boa parte da novela humilhando os pais e colegas de escola, Paulinha tem um final de redenção em Mulheres Apaixonadas.

A virada da história da garota começa quando ela e Rodrigo (Leonardo Miggiorin) começam a se envolver amorosamente. O jovem diz que não entende o motivo pelo qual Paulinha não gosta dela mesma e afirma que a vilã é uma garota bonita. Os dois se beijam pela primeira vez, dando início a um romance.

Paulinha também começa a se arrepender das maldades que cometeu com os pais. No último capítulo da trama, a jovem é premiada, durante a colação de grau da Escola Ribeiro Alves, com uma medalha por ter um excelente desempenho em sala de aula.

A adolescente sobe ao palco para agradecer, e Helena (Christiane Torloni) chama Oswaldo e Nair para subirem também. Apesar de ficar um pouco constrangida, Paulinha aceita a presença dos pais e tira uma foto em família.

