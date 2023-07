Salete fica cega na novela Mulheres Apaixonadas?

Salete (Bruna Marquezine) passa por altos e baixos depois que Fernanda (Vanessa Gerbelli) morre. A garotinha vai viver com a avó Inês (Manoelita Lustosa), que não só maltrata a neta como usa o afeto de Téo (Tony Ramos) pela menina para arrancar dinheiro do saxofonista. Internautas estão confundido outro papel de Bruna Marquezine, em "América" (2005), e questionando se Salete fica cega também.

O que acontece com a Salete depois que a Fernanda morre?

Após a morte da mãe e ainda sem saber quem é seu verdadeiro pai, Salete passa a morar com a avó após a morte de Fernanda. A mãe da garotinha é atingida por uma bala perdida durante um tiroteio no Rio de Janeiro e até é levada para o hospital com vida, mas não resiste aos ferimentos.

A vida de Salete se torna um verdadeiro inferno a partir daí. Acreditando ser órfã, a personagem fica sob os cuidados de Inês, mãe de Fernanda, que não tem o menor carinho pela neta e ameaça abandoná-la dezenas de vezes, fazendo com que a garota chore de saudades da mãe.

Téo, com quem Fernanda viveu um caso no passado, se apega a garotinha e tenta ajudá-la a passar por esse momento difícil. Inês vê a oportunidade como uma chance de tirar dinheiro do ex-marido de Helena (Christiane Torloni) e diz que o saxofonista só poderá levar a menina para passar o final de semana com ele caso pague uma determinada quantia para ela.

Sabendo que Salete está sofrendo nas mãos de Inês, a vizinha da família Vilma (Cristina Fagundes) resolve chamar o personagem de Tony Ramos para uma conversa para revelar um segredo de Fernanda. "Téo, a Fernanda achava que a Salete podia ser sua filha também, tanto quanto o Lucas. Ela nunca teve certeza disso, mas você podia procurar saber", diz.

Téo decide fazer o teste de DNA. O resultado só sai no último capítulo de Mulheres Apaixonadas e revela que Salete de fato é filha do saxofonista. A menina passa a morar com o pai e Lucas (Victor Cugula), se livrando das maldades de Inês.

Em qual novela Bruna Marquezine interpreta uma cega?

Não é Salete quem fica cega em Mulheres Apaixonadas, mas sim outra personagem interpretada por Bruna Marquezine dois anos depois. A atriz viveu Flor em "América" (2005), sua segunda novela da Globo.

A garota é filha de Islene (Paula Burlamaquy), que sempre superprotegeu a filha e não deixava que ela tivesse contato com o mundo externo por medo de que a garota sofra retaliações. Na época, a atriz tinha apenas 10 anos de idade.

A vida de Flor muda quando ela conhece Jatobá (Marcos Frota), um homem que também porta deficiência visual mas leva uma vida comum junto a seu cão guia, e pratica várias atividades como esportes e tango, além de trabalhar como produtor de evento.

Jatobá é quem instrui Islene a deixar a filha ter uma vida normal e ajuda Flor a conquistar a própria independência e finalmente deixar de conviver apenas no ambiente doméstico.

Para compor a personagem, Bruna Marquezine contou com a ajuda de Duda, uma jovem com deficiência visual e melhor amiga de Flor na trama. Foi revelado pelo extinto programa "Vídeo Show", em 2015, que a garota passou três meses ensinando a atriz a se comportar como uma criança cega.

Os personagens Flor e Jatobá também influenciaram a aprovação da lei de acesso irrestrito aos cães-guias. O projeto proposto pelo então deputado estadual José Dourado (PT) tramitava há mais de um ano no Estado.

Assim como Mulheres Apaixonadas, América foi um grande sucesso do horário nobre, e o último capítulo da trama marcou 66 pontos de média de audiência, superando até "Senhora do Destino" (2004), que marcou 61 pontos.

