Qual o final de Gracinha em Mulheres Apaixonadas?

O final de Gracinha em Mulheres Apaixonadas é longe de Cláudio (Erik Marmo), que se casará com Edwiges (Carolina Dieckmann). Apesar de ter decidido seguir em frente com a gestação, a personagem de Carol Castro ficará sozinha nos capítulos finais da novela e ficará triste por ver o rapaz com outra.

O que acontece com o filho da Gracinha?

Gracinha engravida de Cláudio após o rapaz trair Edwiges com a filha da empregada em Mulheres Apaixonadas. O riquinho decide contar a verdade para a namorada, que tem uma atitude inesperada ao receber a notícia: ela incentiva a jovem a seguir com a gravidez.

Quem não fica nada feliz com a notícia é Marta (Marly Bueno), que acusa a garota de querer dar o golpe da barriga e passa a tratá-la com desprezo. Gracinha cogita interromper a gravidez, mas desiste da ideia.

Gracinha e Cláudio não ficam juntos no final de Mulheres Apaixonadas. A namorada do rapaz perdoa a traição e decide reatar o relacionamento, mesmo com a família dele sendo contra por ela ser de origem humilde. Indo de encontro a vontade dos pais, os pombinhos se casam no último capítulo da trama de Manoel Carlos.

A personagem de Carol Castro comparece ao casamento do pai de seu filho, visivelmente abalada. Marta obviamente não gosta de ver a jovem lá e questiona o porquê dela estar ali. "O que você veio fazer aqui? Veio estragar o casamento do meu filho?", pergunta a ricaça.

Gracinha diz que fez o ultrassom e que o filho do casal é uma menina. "Ainda bem, assim não vai carregar o nome do meu filho", debocha Marta.

A jovem não encontra um novo interesse amoroso e termina a novela sozinha com a filha. Já Cláudio e Edwiges vão passar a lua de mel em Nova York, onde a garota finalmente perde a virgindade.

Veja: Luciana e César ficam juntos em Mulheres Apaixonadas?