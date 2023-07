Quem é a mãe de Caio em Terra e Paixão?

A mãe de Caio em Terra e Paixão vai reaparecer em Nova Primavera para causar uma reviravolta na história. Será revelado que Agatha (Eliane Giardini) está viva e forjou a própria morte no passado. Também há a possibilidade do primogênito não ser filho de Antônio (Tony Ramos) como imagina.

O que aconteceu com a mãe de Caio?

Agatha é a mãe de Caio em Terra e Paixão e revelará que está viva. O primogênito, Antônio e os demais personagens da trama todos acreditavam que a mulher morreu no parto quando deu à luz ao filho, mas não foi isso que aconteceu.

Quando Caio fez a exumação do caixão da mãe, descobriu que não havia corpo algum na cova da matriarca. A investigação liderada por Marino (Leandro Lima) levou o delegado a acreditar que a mãe de Caio está viva.

Outros indícios de que a mulher forjou a própria morte é o sumiço da suposta declaração de óbito e uma carta enviada a Gentil (Flavio Bauraqui), que deixou o pai de Menah (Camilla Damião) chocado. Rodrigo (Maicon Rodrigues) também vai reforçar a teoria ao dizer para Caio que não há nenhuma prova de que Agatha morreu, exceto Antônio dizendo que enterrou a mulher.

A possibilidade é de que a mãe de Caio teve um cúmplice que a ajudou no plano. Além de Gentil, a personagem também teve um caso com um dos médicos que trabalhava no hospital da pequena cidade interiorana. Já foi falado no folhetim que o profissional de saúde sumiu do mapa após a morte de Agatha, dando a entender que os dois podem ter fugido juntos.

A primeira aparição de Agatha em Terra e Paixão deve acontecer por volta do capítulo 100, de acordo com a colunista Carla Bittencourt, do Notícias da TV, período no qual costumam acontecer as grandes reviravoltas em novelas.

A atriz escalada para viver Agatha nos dias de hoje é Eliane Giardini - Bianca Bin sai de cena depois de gravar os flashbacks da história da primeira mulher de Antônio quando jovem. Ainda não há data certa para a artista começar a rodar as cenas, já que os atores ainda estão trabalhando no capítulo 78.

Nos próximos capítulos, Caio irá comentar com Antônio sobre a possibilidade de Agatha estar viva. Quem não vai gostar nada disso será Irene (Glória Pires), que pedirá para Nice (Alexandra Richter) dar um sumiço na mulher caso ela reapareça em Nova Primavera.

Veja: O que acontece com Berenice em Terra e Paixão?

Quem é o pai de Caio em Terra e Paixão?

Caio pode não ser herdeiro do império construído por Antônio. O rapaz é filho de Gentil, de acordo com informações jornalista André Romano, do Observatório da TV.

Agatha e Gentil tiveram um caso no passado. Juntos, eles tiveram um filho, Jonatas (Paulo Lessa), que foi criado pelo pai para que o produtor rural não descobrisse a traição. Entretanto, Caio também seria fruto desse caso entre os dois, mas foi registrado como filho de Antônio.

Se Caio realmente não for herdeiro do ricaço, apenas Petra (Debora Ozório) poderia ficar com a sucessão. No entanto, há teorias de que a "miss tarja preta" seria filha de Ademir (Charles Fricks) assim como Daniel (Johnny Massaro).

Esse era um dos segredos que Cândida (Susana Vieira) tentou contar para Antônio mas não conseguiu. Quando já estava bastante fraca, a dona do bar chamou o ricaço para uma conversa, mas morreu antes de falar que Jonatas também é filho de Agatha.

A revelação do caso entre a mãe de Caio e Gentil só deve vir à tona na reta final da trama de Walcyr Carrasco, que fica no ar até janeiro de 2024.

Veja: Irene descobre que Agatha está viva em Terra e Paixão