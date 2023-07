O que acontece com Berenice em Terra e Paixão?

O que acontece com Berenice nos próximos capítulos de Terra e Paixão vai virar o bar de cabeça pra baixo. A suposta herdeira de Cândida (Susana Vieira) vai perder o controle do estabelecimento para Luana (Valéria Barcellos) após o processo aberto secretamente por Irene (Glória Pires). A trambiqueira será rebaixada ao cargo de funcionária e terá que cumprir as ordens da rival.

Berenice perde o bar de Terra e Paixão

Sem nenhuma prova de que é sobrinha-neta de Cândida, não restará outra opção para Berenice do que deixar o lugar, enquanto Luana assume o comando do estabelecimento.

Em cenas que vão ao ar a partir desta quarta-feira, 19, Berenice (Thati Lopes) será despejada do estabelecimento, isso após Rodrigo (Maicon Rodrigues) dar andamento ao processo que Irene abriu mas colocou no nome de Luana.

A gerente do bar, no entanto, vai usar a oportunidade para humilhar a ex-chefe. Com Berenice na miséria, Luana vai contratar a rival para trabalhar como faxineira. Apesar da felicidade, Rodrigo avisará a nova dona do estabelecimento que a trambiqueira pode suspender a ação caso entre com uma liminar.

Luana também terá um momento quente com Rodrigo após o advogado deixá-la no comando do bar. "Sabe... eu sempre quis um homem pra me apoiar... e você é muito simpático", afirma a personagem de Valéria Barcellos. "E você, muito bonita... atraente", responde o advogado. "Então para de falar e desfrute" diz, fechando a porta do quarto.

A farsa de Berenice está prestes a ser desmascarada. No capítulo de quinta-feira, 20, após uma investigação do escritório, Rodrigo avisará a personagem de Thati Lopes que descobriu que o sobrinho de Cândida não teve nenhuma filha com o nome igual ao dela.

Berenice não vai conseguir voltar ao comando do bar tão cedo. Isso porque na próxima semana, uma nova personagem vai surgir clamando ser a verdadeira herdeira da falecida. Se trata de Nice (Alexandra Richter), que chega em Nova Primavera para virar o estabelecimento de cabeça para baixo. As primeiras cenas da novata estão previstas para irem ao ar a partir de terça-feira, 25.

Quem vai ser a herdeira de Cândida?

A Nice é a nova suposta herdeira de Cândida. A mulher chega na cidade para assumir o estabelecimento comandado pela mulher, tirando Luana da gerência após a moça abrir um processo contra Berenice.

Missionária, Nice vai promover algumas mudanças no local e deixará os funcionários em pânico. Luana vai resistir em seguir as novas regras, mas a mulher ameaça demiti-la caso não cumpra as instruções.

A nova personagem também pode ter algo a ver com Agatha (Bianca Bin/Eliane Giardini) e o passado de Irene (Glória Pires). A vilã e a suposta herdeira vão conversar, e a mãe de Petra (Debora Ozório) sugere que Nice pode estar dando mais um golpe ao dizer que é herdeira de Cândida. No entanto, vai oferecer dinheiro para a missionária sumir com a mãe de Caio (Cauã Reymond) caso ela realmente esteja viva.

Ramiro (Amaury Lorenzo) verá as duas conversando e contará para Kelvin (Diego Martins). Antônio também vai ficar sabendo e proibirá a mulher de se encontrar com Nice.

Alexandra Richter foi escalada de forma bastante repentina para interpretar a nova personagem. "A Nice vem como herdeira, possível herdeira, vamos ver se é verdade ou mentira, do bar da Cândida . E ela vem assim, pra colocar todo mundo no eixo. Ela vem como missionária", adiantou a atriz em entrevista ao "Encontro".

O motivo do pedido de Irene para Nice deve ser revelado ao público nos próximos capítulos de Terra e Paixão.

