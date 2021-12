Na atual novela das 7 da Globo, os personagens principais tiveram um encontro com a Morte logo nos primeiros capítulos. Peça importante na trama, quem é a Morte da novela Quanto Mais Vida Melhor? Conheça a atriz A Maia.

Quem é a morte da novela Quanto Mais Vida Melhor?

A Morte é interpretada pela atriz A Maia, também é conhecida por Marcella Maia. A artista tem 30 anos de idade e também é modelo. Destaque na edição de 2021 da São Paulo Fashion Week, A Maia explicou para a Vogue Brasil em novembro que vive dividida entre trabalhos no continente americano e na Europa.

Até pouco tempo a atriz que é a Morte na novela Quanto Mais Vida Melhor não atuava. Dedicada a carreira de modelo, ela pegou gosto pela atuação quando fez uma participação especial em Mulher Maravilha, de 2018. A Maia contou que quando trabalhou no filme dirigido por Patty Jenkins, descobriu que queria ser atriz e por isso começou a estudar.

Depois de atuar em Mulher Maravilha, ela também participou em uma série da HBO, Todxs Nós (2020), em que interpretou Lorena. Atualmente ela está em Quanto Mais Vida Melhor, como a temida Morte.

Pouco antes da estreia de Quando Mais Vida Melhor, em setembro de 2021, A Maia, que é uma mulher trans, revelou que foi vítima de transfobia e sofreu uma agressão enquanto viajava para Caraívas, na Bahia.

A atriz disse que foi jogada no chão pelo agressor e teve o cabelo e os seios puxados, que dizia: “você não é de Deus”. A interprete da Morte na novela Quanto Mais Vida Melhor precisou ir até Porto Seguro para fazer uma queixa e depois que viajou ao Rio de Janeiro fez exame de corpo de delito para dar continuidade no processo.

Também dedicada ao mundo da música, a cantora lançou a canção Di Amantes. Assista o vídeo oficial da música no Youtube:

Morte no final da novela

A personagem de A Maia levará um dos protagonistas para o além de verdade no desfecho do folhetim, no entanto ainda não se sabe quem será o azarado. Foi revelado que durante a produção da novela, foram gravados mais de um final para o último capítulo, ou seja, qualquer um entre Flávia (Valentina Herszage), Paula (Giovanna Antonelli), Neném (Vladimir Brichta) e Guilherme (Mateus Solano) pode morrer, as possibilidades são muitas e tudo vai depender dos planos do autor Mauro Wilson.

Logo no começo da novela, a Morte da novela Quanto Mais Vida Melhor informou que os quatro personagens principais voltariam ao mundo real e teriam um ano para fazer mudanças no rumo de suas vidas, no final deste prazo, um deles irá morrer de vez.

