Quem é a personagem de Giulia Costa em Quanto Mais Vida, Melhor?

Desde a revelação de que a atriz estaria na novela das sete, o público ficou curioso para saber quem é Giulia Costa em Quanto Mais Vida, Melhor. Como o papel está relacionado ao grande segredo de Paula (Giovanna Antonelli) na novela, a própria atriz teve que manter sua participação em sigilo.

Quem é Giulia Costa em Quanto Mais Vida, Melhor?

Giulia Costa é a versão jovem de Paula em Quanto Mais Vida, Melhor. A filha de Flávia Alessandra fez uma participação especial para interpretar a dona da Cosméticos Terrare em uma fase anterior de sua vida. As cenas de flashback são importantes para a história da personagem e revelam um segredo do passado da executiva.

Isso porque, nas cenas, Paula é chamada de Eliete, mesmo nome da mãe de Flávia (Valentina Herszage) – há algum tempo os espectadores já vem especulando sobre o possível parentesco entre as duas personagens. Já havia sido revelado que a empresária teve outra filha, mas ela teria morrido ainda bebê.

A aparição de Giulia na novela pegou os fãs e até seus amigos de surpresa. “Com essa coisa de gravar antes, eu não sabia quando ia ao ar. Aí eu estava chegando da rua no dia e comecei a receber um monte de mensagens dizendo: ‘Como assim eu acabei de te ver na TV?’. Agora, prometi aos fãs que na próxima cena eu vou avisar com antecedência. Vai rolar uma revelação muito importante”, contou em entrevista à colunista Patrícia Kogout, do jornal O Globo.

Em quais novelas Giulia esteve?

Além de Quanto Mais Vida, Melhor, Giulia esteve em Malhação: Seu Lugar no Mundo, exibida no ano de 2015. Ela estava afastada de trabalhos na TV desde então.

A jovem atriz tem 21 anos e é filha de Flávia Alessandra com o diretor Marcos Paulo, falecido em 2012. A mãe de Giulia é casada com Otaviano Costa há 15 anos, e a enteada resolveu aderir ao nome ‘Costa’ para homenagear o padrasto e a avó materna.

Além de atuar, a intérprete da jovem Paula também cursa faculdade de Cinema e está prestes a se formar.

Quando termina a novela?

Quanto Mais Vida Melhor, termina em maio deste ano, de acordo com o cronograma de novelas divulgado pela Globo. A trama de Mauro Wilson será substituída por Cara e Coragem, de autoria de Claudia Souto.

No final da história, o público vai descobrir quem dos quatro protagonistas não vai ganhar outra chance de morte. No começo da novela, Paula, Flávia, Guilherme (Mateus Solano) e Neném (Vladmir Brichta) tiveram mais uma chance de viver após um sofrerem um acidente de avião, com a condição de que um deles morreria em um ano. Os destinos dos protagonistas já estava interligado antes mesmo deles se conhecerem.

Quanto Mais Vida, Melhor vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40, horário de Brasília, na Globo.

