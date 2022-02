Além da Ilusão: Elisa morre? Personagem vai ter final trágico

Quando a segunda fase da nova novela das 6 começar, Larissa Manoela passará a interpretar outra personagem. E por que Elisa para de aparecer no folhetim? Em Além da Ilusão, Elisa morre e Davi (Rafa Vitti) acaba acusado injustamente de ser o responsável pelo crime. As cenas da tragédia serão exibidas ainda nesta primeira semana da novela.

Elisa morre na novela Além da Ilusão?

Elisa morre ao tentar defender Davi de seu pai, Matias (Antonio Callonio), a jovem leva um tiro que é disparado pelo próprio pai. O acidente acontece depois que o juiz flagra o casal na pensão em que o mágico vive. Matias leva Elisa de volta ao hotel em que estão hospedados e a tranca no quarto, porém, a mocinha consegue escapar com a ajuda da irmã mais nova, Isadora.

Depois de trancar Elisa, Matias pega uma arma e retorna à pensão. Ao conseguir escapar do quarto de hotel, Elisa também parte para a pensão, já que o namorado corre sério risco. Os três terão um embate, uma discussão irá acontecer e Matias ameaçará Davi. Ao atirar, o juiz acabará errando e acertará Elisa, que em seguida morre em Além da Ilusão.

Depois da tragédia, Matias não contará a verdade sobre o ocorrido e acusará Davi de ter cometido o assassinato. O rapaz será preso e condenado a 20 anos de cadeia.

Quando Elisa morre em Além da Ilusão?

É previsto que as cenas da morte da garota aconteçam no sábado, dia 12 de fevereiro, no sexto capítulo da trama. O velório da moça começará neste mesmo capítulo e seguirá no sétimo da novela, que será exibido na segunda-feira (14). No capítulo seguinte, de terça-feira (15), o julgamento de Davi irá acontecer.

Segunda fase de Além da Ilusão

A segunda fase de Além da Ilusão começa pouco depois que Elisa morre e Davi vai parar na cadeia. A partir do capítulo do dia 17 de fevereiro, quinta-feira, o folhetim avança a história em 10 anos. Neste ponto da trama, Davi, que terá cumprido metade de sua pena, conseguirá escapar da prisão.

O rapaz vai fugir e assumirá uma nova identidade depois de se envolver em um acidente de trem. Ele passará a usar o nome de um homem que estava no trem e descobrirá que o passageiro era o novo contratado da fábrica de tecelagem da família Camargo, que é comandada por Violeta (Malu Galli), a mãe de Elisa e Isadora.

Durante sua vida nova, Davi acaba reencontrando Isadora, que agora é uma jovem de 18 anos e tem a mesma aparência de Elisa. Nesta segunda fase, a personagem para de ser interpretada por Sofia Budke e ganha vida pelas mãos de Larissa Manoela.

Quem mais vai morrer no começo da novela

Além de Elisa, outro personagem morre na primeira semana de Além da Ilusão: Afonso, interpretado de Lima Duarte. O pai de Heloísa (Paloma Duarte) e Violeta já estava mal e nas últimas no primeiro capítulo do folhetim, a morte dele de fato irá acontecer no capítulo de sexta-feira, 11 de fevereiro.

O fazendeiro vai falecer pouco depois de relevar para a herdeira mais nova que sabe o paradeiro da filha de Heloísa, que foi tirada dos braços da mãe ao nascer. “Você jurou que não sabia, fala cadê ela”, esbravejará Heloísa. Porém, pouco antes de falecer, Afonso passa muito mal e perde os sentidos, assim ele não consegue revelar para a filha onde a menina está.

Por conta disso, Heloísa se desespera com a morte do pai. A moça fica desolada e chega até a mesmo a ficar bêbada no velório do patriarca.

Por que Afonso tirou a filha de Heloísa?

Quando a filha mais nova do fazendeiro engravidou, a moça não era casada. Afonso não aceitou que a jovem fosse mãe solteira e exigiu que a garota revelasse o nome do pai da criança. Heloísa se negou e por isso foi separada da menina.

