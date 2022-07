Quem é a ruim na novela A Favorita: Flora ou Donatela?

A maior dúvida no começo da trama é sobre quem é a ruim na novela A Favorita, Flora (Patrícia Pillar) ou Donatela (Cláudia Raia). Ambas as personagens tentam convencer as pessoas ao seu redor de que são inocentes, mas apenas uma delas está falando a verdade.

Quem é a ruim na novela A Favorita? Verdade sobre quem matou Marcelo vem à tona

Quem é a ruim na novela A Favorita? Flora é a vilã da trama. Foi ela quem matou Marcelo (Flávio Tolezani) e foi presa após Cilene (Elizangela) testemunhar o crime e dar seu depoimento para a polícia.

A loira cumpre pena de 18 anos na prisão e quando sai, tem como objetivo se livrar da acusação e culpar Donatela pelo assassinato. Nos três primeiros meses da trama, ela se faz de boazinha e consegue enganar a audiência, que vê a personagem de Cláudia Raia como a vilã.

Flora usa a implicância de Irene (Glória Menezes), mãe de Marcelo, com Donatela para tentar enganar a ricaça e trazê-la para o seu lado. A milionária acredita que a dondoca é uma mulher ignorante e fútil, além de ser vista pelos outros personagens como uma perua arrogante e consumista. Enquanto isso, a loira se passa por uma figura angelical e injustiçada.

Além de Irene e do público, as protagonistas deixam o jornalista Zé Bob (Carmo Dalla Vecchia) confuso, que não sabe em quem acreditar.

É somente no capítulo 56 que a vilã é revelada para o público. Donatela ameaça Flora com um revólver e a vilã se revela. A loira diz que a ex-parceira musical não teria coragem de atirar, porque a verdadeira assassina ali é ela.

Há também um flashback da noite em que Marcelo foi morto e mostra que a loira estava com ciúmes do amante. Certa de que ele amava Donatela, Flora atira no rapaz. Além disso, ela quer que todos continuem acreditando que Lara é filha dele, para que ela possa herdar a herança milionária da família Fontini.

A partir daí, Flora começa a mostrar sua verdadeira identidade. Ela e Silveirinha (Ary Fontoura) chantageiam Cilene, para que a cafetina mude o depoimento e incrimine Donatela. Além disso, ela passa a humilhar frequentemente o mordomo.

Final de Flora em A Favorita

No final de A Favorita, Silveirinha se cansa de ser humilhado pela loira e decide abandoná-la. O empresário passa a ficar ao lado de Donatela após se redimir com a ex-patroa, por quem sentiu um ódio muito grande durante toda a vida.

Com a ajuda de Silveirinha, Donatela consegue ludibriar Flora para que ela assuma publicamente a autoria dos crimes – ao longo da trama, ela também mata Dodi (Murilo Benício), Dr. Salvatore (Walmor Chagas), Maíra (Juliana Paes) e causa um infarto em Gonçalo (Mauro Mendonça).

Flora é presa pelos seus crimes, mas consegue escapar da cadeia. Ela se infiltra como uma das garçonetes que trabalham no casamento de Donatela e Zé Bob, e esfaqueia Silveirinha durante a cerimônia, mas consegue fugir.

Depois, Flora aparece na lua de mel dos recém-casados. Ela invade o quarto em que os pombinhos estão hospedados e debocha do casal, enquanto segura uma arma de fogo: “como é que vocês não possuem serviço de quarto? Eu mesma vou servir vocês”.

Antes que a vilã possa fazer qualquer mal para os rivais, Lara, Irene e Silveirinha aparecem no local. A jovem pega a arma da avó e atira em Flora durante uma discussão: “Você não é a minha mãe. A minha mãe é a Donatela!”.

Depois de recuperada do tiro que levou de Lara, a loira volta para a cadeia e é maltratada pelas outras presidiárias, e diz para as colegas de cela que se chama Donatela.

Depois de ler sobre quem é a ruim na novela A Favorita, veja também: Lara descobre a verdade sobre Flora quando em A Favorita

+ Cilene A Favorita morre? Qual o final da personagem