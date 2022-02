O personagem de Alex Nader foi baleado na novela de Mauro Wilson por um colega de crime. Quem é Conrado na novela Quanto Mais Vida Melhor e será que ele vai sobreviver ao ferimento? O futuro do homem já foi revelado.

Quem é Conrado na novela Quanto Mais Vida Melhor – Alex Nader

Conrado é um miliciano na novela Quanto Mais Vida Melhor. O personagem se envolveu no passado de um dos vilões da trama, Roni (Felipe Abib), e esteve atrás das grades durante parte do folhetim. Quando conseguiu escapar da cadeia, Conrado foi atrás de Roni.

No capítulo mais recente da novela de Mauro Wilson, do dia 25 de fevereiro (sexta-feira), Conrado na novela Quanto Mais Vida Melhor foi até a boate Pulp Fiction e Flávia (Valentina Herszage) foi obrigada a dançar para ele. Enquanto a moça o entretia, Roni e Conrado negociavam, o miliano negou a maior participação nos negócios que Roni havia pedido.

Nervosa com a situação, Flávia tentou deixar a sala vip, mas Conrado a impediu na novela Quanto Mais Vida Melhor. Enquanto os dois brigaram e a jovem tentava se soltar dos braços do miliciano, Roni se levantou e atirou no comparsa.

Segundo o Notícias da TV, Conrado não sobreviverá ao tiro e morrerá, assim o ator Alex Nader vai deixar o elenco do folhetim.

Flávia será a única testemunha do crime

Flávia assistiu ao momento em que Roni aproveitou a distração do colega de crime para tirá-lo da jogada, o que causará graves consequências para a moça. Ainda segundo o Notícias da TV, Roni transformará a vida de Flávia em um inferno e tentará se livrar da garota para que não existam testemunhas de quem assassinou Conrado na novela Quanto Mais Vida Melhor.

Flávia conseguirá fugir das garras do vilão, mas Roni não descansará e chegará a ameaçar a família da dançarina. Durante este momento da trama, em que a moça estará fugindo, ela acabará trocando de corpo com Guilherme (Mateus Solano), que sem querer se tornará o perseguido por Roni.

Novelas do ator Alex Nader

O personagem Conrado em Quanto Mais Vida Melhor não é a primeira participação do ator Alex Nader em uma novela, o artista também esteve em Duas Caras, novela de Aguinaldo Silva que foi ao ar de outubro de 2007 a maio de 2008, e também trabalhou em Insensato Coração em 2011.

Os papeis do ator em ambos os projetos foram pequenos. Em Duas Caras, ele interpretou um enfermeiro que aparece em um dos capítulos do folhetim e não chegou a ganhar um nome. Na obra de Gilberto Braga e Ricardo Linhares de 2011, Alex Nader interpretou um instrutor de paraquedas e também não esteve no elenco fixo do folhetim ou ganhou um nome de personagem.

Apesar de só ter atuado nestas três novelas, o ator que interpreta Conrado em Quanto Mais Vida Melhor já esteve em outros projetos da Rede Globo. Alex Nader apareceu na série Guerra e Paz no mesmo ano em que atuou em Duas Caras, e também trabalhou em: A Grande Família (2011), Força-Tarefa (2011), A Lei de Murphy (2014), Questão de Família (2017), Arcanjo Renegado (2020), A Divisão (2020), entre outros.

Entre longas e curtas metragens, o ator Alex Nader trabalhou em Mormaço (2018), Motorrad (2017), In Between (2017), #garotas: O Filme (2015), Elisangela (2012), Meu Passado Me Condena (2012), Nosso Lar (2010) e Irmãos de Fé (2004).

Quando acaba Quanto Mais Vida Melhor?

Até o momento, a previsão é que a novela de Mauro Wilson seja finalizada em maio de 2022, o folhetim está nas telinhas desde novembro de 2021. A próxima obra da faixa de horário será Cara e Coragem, escrita por Claudia Souto, que terá Taís Araújo, Marcelo Serrado e Paolla Oliveira nos papéis principais.

