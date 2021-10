Quem é Fabrício Melgaço na novela Império? Veja listas de suspeitos

Em breve, o público irá descobrir quem é Fabrício Melgaço na novela Império. José Alfredo (Alexandre Nero) já desconfiou de muitas pessoas, inclusive até de sua própria filha Cristina (Leandra Leal) e de seu advogado Merival (Roberto Pirillo). Confira abaixo a lista de suspeitos que podem estar por trás da identidade secreta do inimigo do Comendador.

Merival – Quem é Fabrício Melgaço na novela Império?

Enquanto estava na cadeia, o dono da joalheria Império recebeu um bilhete dentro de uma marmita, com um telefone que supostamente pertence a Fabrício Melgaço. Ao ligar para o número, quem atende do outro lado da linha é Merival (Roberto Pirillo), advogado que cuida de todos os processos jurídicos da família Medeiros de Mendonça e Albuquerque.

Ao sair da prisão, Zé procurou por Merival para tirar a história a limpo. “O que o Comendador tem de tão importante a me dizer, já que estivemos juntos boa parte do dia?”, pergunta Merival. O homem de preto coloca as cartas na mesa: “Quero saber quais são seus planos a partir de agora, Merival. Ou será que eu devo lhe chamar de Fabrício Melgaço?”

Merival nega as acusações e por se sentir ofendido, pede demissão do cargo de advogado.

Cristina

Josué (Roberto Birindeli) escuta Cristina falando com alguém ao telefone e diz para José Alfredo que ela pode estar tramando algo pelas costas dele. Desconfiado, o homem de preto confronta a filha: “Cristina, você quer se vingar de mim? (…) Você é o Fabrício Melgaço?”.

Ofendida, a loira responde: “O senhor me insultou! Acha mesmo que posso ser essa pessoa horrível, que já tentou lhe matar pelo menos três vezes? Deixa ver se adivinho o que me torna suspeita: sou a filha rejeitada, preparada desde pequena pela mãe desprezada pra se vingar do pai, que deixou elas pra trás na miséria e ainda por cima virou milionário… Sou a bruxa que parece boa, mas no final vai ser desmascarada como a má da história. Acertei, não é?”.

O Comendador reconhece que foi injusto com a filha, mas ela decide romper a relação com ele. “Eu não trabalho mais nessa empresa. Não tenho mais nada a ver com o senhor ou com sua família.”

Marta

Para José Alfredo, até Marta pode ser seu inimigo misterioso. As suspeitas ficaram ainda mais fortes após ele descobrir que sua esposa já foi casada com Silviano (Othon Bastos), que está junto a Maurílio nos planos maquiavélicos.

Quem é Fabrício Melgaço na novela Império?

A verdadeira face do golpista virá à tona durante uma conversa dele com Silviano, e para o choque dos espectadores, quem está por trás de tudo é José Pedro (Caio Blat), filho do homem de preto. As cenas devem ir ao ar nas próximas semanas.

Em uma das conversas entre o mordomo e o herdeiro, ele revelará sua identidade. “Devia ter me consultado antes! Só aceitei entrar nessa com você e o Maurílio porque ficou decidido que eu é que comandaria tudo”, diz o diretor financeiro da Império. A conversa começa com essa frase, sem explicações prévias.

“Mas você há de convir, meu caro José Pedro…”, responderá Silviano. É então que José Pedro diz: “Já falei pra me chamar de Fabrício Melgaço”. O que eles não esperavam é que Lorraine (Dani Barros) ouve toda a conversa e conta para o Comendador.