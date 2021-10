O que vai acontecer com Marcão no final da novela Império?

Amigo próximo de Cristina (Leandra Leal), o personagem de Joe Ribeiro choca ao se revelar um capanga de Maurílio (Carmo Dalla Vecchia). Ganancioso, o homem ajuda o vilão em troca de dinheiro, mas sua ambição fará com que o final de Marcão da novela Império seja trágico.

Final de Marcão da novela Império

O personagem será morto por Maurílio após se arrepender de ajudar o filho de Silviano (Othon Bastos) em um plano contra Cristina, ele tentará proteger a amiga, mas será tarde demais. Marcão será enganado pelo mau caráter e levará um tiro no peito.

Tudo vai acontecer nos momentos finais da obra de Aguinaldo Silva, na primeira exibição do folhetim a morte de Marcão aconteceu no penúltimo capítulo da novela Império, porém, com os cortes realizados na reprise das 9, pode ser que esse momento aconteça um pouco antes ou talvez no último capítulo.

Mesmo depois de ser desmascarado por Cristina, Marcão volta a ajudar Maurílio em troca de dinheiro. A pedido do vilão, o personagem de Joe Ribeiro deixa a porta da moça aberta, mas quando ele vê José Pedro (Caio Blat) em direção a casa da moça, estranha a situação.

Marcão confronta Maurílio na novela Império e diz que só concordou em ajudá-lo pois achava que ele roubaria algo da casa de Cristina, mas a presença do filho mais velho de Maria Marta (Lilia Cabral) e José Alfredo (José Nero) por lá faz com que ele pense que algo de ruim vai acontecer com a amiga. “O que ele foi fazer lá? Deixei aquela porta aberta porque achei que fosse pegar algum documento”, quer saber. “Você deixou a porta aberta porque te prometi uma grana, o que a gente vai fazer lá não te interessa”, rebate Maurílio.

“Interessa sim, não vou deixar ele fazer nenhuma maldade com a Cris”, diz Marcão na novela Império. No momento em que ele segue para a casa de Cristina, Maurílio insinua que vai embora sem pagá-lo pelo serviço e por isso ele volta até a janela do carro do vilão. Neste momento, o filho de Silviano atira no comparsa e vai embora.

Traição

Antes do final da novela, Cristina descobre que seu amigo estava traindo sua confiança e passando informações para Maurílio. Além disso, é revelado que Marcão na novela Império foi o responsável pelo roubo do passaporte da moça, quando ela viajou secretamente para a Suíça a pedido do comendador, que queria que ela investigasse o sumiço do dinheiro da empresa.

Ela conta sobre a traição para Elivaldo e Tuane e confronta o agora ex-amigo. Pouco depois, Marcão aparece na casa de Cristina na novela Império e pede perdão para a moça, revela todos os seus crimes ao lado de Maurílio e até ajoelha na frente de Cristina.

Porém, o arrependimento de Marcão dura pouco, já que alguns capítulos depois o homem volta a ajudar Maurílio, quando aceita deixar a porta da casa de Cristina aberta.

Leia também – o que acontece com a família do comendador