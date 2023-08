Quem é Gregório em Terra e Paixão? Bandido sequestra Agatha

Gregório em Terra e Paixão chega para tirar a paz de Nice (Alexandra Richter) e também de Agatha (Eliane Giardini). O personagem de Felipe Rocha é quem está pressionando a nova dona do bar para que ela encontre as barras de ouro, além de se envolver no sequestro da mãe de Caio nos próximos capítulos da trama.

Por que Gregório sequestra Agatha em Terra e Paixão?

Gregório faz parte de uma máfia com quem Nice tem uma dívida. Os bandidos querem que a dona do bar encontre as barras de ouro que estão escondidas no estabelecimento para quitar o débito. O capataz já até ameaçou a falsa missionária de morte caso ela não cumpra o acordo.

Apesar da dívida, o personagem também vai aceitar uma proposta feita por Nice que pedirá que ele sequestre Agatha a mando de Irene (Glória Pires). A madame pedirá para a amiga dar um fim da mãe de Caio para que ela não ameace seu casamento.

Em cenas que vão ao ar no sábado, 19, Nice dirá uma má notícia a Gregório: que as barras de ouro eram falsas. Isso porque Luigi (Rainer Cadete) e Anely (Tatá Werneck) já descobriram o paradeiro da suposta fortuna e vão tentar vender as barras, mas serão presos quando for constatado que o ouro é falso.

Será apenas a partir da próxima semana que Gregório vai aceitar a oferta de Nice para sequestrar Agatha. O bandido vai obrigar a personagem de Eliane Giardini a entrar em um carro, mas será visto por Caio. O filho de Antônio (Tony Ramos) parte atrás do criminoso, junto com Hélio (Rafa Vitti), e consegue imobilizar o mau-caráter. Gregório confessa que recebeu uma encomenda para assassinar a mãe do rapaz.

O pilantra e seu comparsa vão conseguir escapar da polícia após a tentativa de sequestro, e Gregório mentirá para Nice dizendo que Agatha está morta.

No entanto, o malandro deixará uma pista para trás: Marino (Leandro Lima) encontra o celular do personagem no mato e manda o aparelho para a perícia. O policial descobre que Gregório faz ligações frequentes para Nice.

Veja: De Agatha a Lucinda com Marino: o que vai acontecer em Terra e Paixão

Quem é o ator Felipe Rocha?

O ator Felipe Rocha, 51, é quem interpreta Gregório em Terra e Paixão. O artista é mais conhecido pelo trabalho no teatro, mas já fez várias participações em séries e filmes.

Atualmente, ele está em cartaz com a peça "Mortos vivos: uma ex-conferência", no Rio de Janeiro, ao lado de Lucas Canavarro, Renato Linhares e Stella Rabello. Outro trabalho recente foi o filme "Derrapada", dirigido por Pedro Amorim, com roteiro de Izabella Faya e Ana Pacheco.

O artista é formado em Artes Cênicas pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Uni-Rio), além de ser fundador do grupo de teatro Foguetes Maravilha, ao lado de Alex Cassal, no qual atua como ator, diretor e autor. Entre seus maiores papéis em seriados estão Trago Comigo (2009) e Copa Hotel (2013). Já no cinema, foi destaque em La Vingança (2016) e Como Nossos Pais (2017). O famoso também interpretou Roberto Carlos no filme "Hebe - A Estrela do Brasil" (2019). No ano passado, viveu Dedé Santana em "Mussum, O Filmis".

Felipe Rocha também já esteve em outros trabalhos na Globo. Em 2018, ele interpretou Paulo em "Malhação: Vidas Brasileiras" e participou do seriado do Globoplay "Rio Connection" (2023).

Veja: De volta em Terra e Paixão, segredo de Agatha é revelado