De Agatha a Lucinda com marino: o que vai acontecer em Terra e Paixão

Os próximos capítulos de Terra e Paixão traz um dos momentos mais aguardados da trama de Walcyr Carrasco: o retorno de Agatha (Eliane Giardini) a Nova Primavera. A mãe de Caio (Cauã Reymond) reencontrará o filho, que vai rejeitá-la em um primeiro momento. Já Lucinda (Débora Falabella) enfim decidirá se separar de Andrade (Ângelo Antônio).

Agatha e Caio se encontram pela 1ª vez | O que vai acontecer em Terra e Paixão

Em cenas que vão ao ar a partir desta quarta-feira, 16, Agatha chega em Nova Primavera e se hospeda na pousada de Lucinda. O reencontro entre a mulher e Caio também acontece no capítulo de hoje, mas a recepção do primogênito não será das melhores.

Agatha dirá ao filho que voltou por sua causa, o que causará um espanto nele. O primogênito vai ficar extremamente revoltado com a mãe e se recusará a abraçá-la. Além de achar que ela está mentindo, Caio não vai aceitar o fato de ter sido abandonado pela mulher.

Entretanto, a partir de quinta-feira, Caio dará uma chance para Agatha se explicar. A amiga de Angelina (Inez Viana) vai contar que não voltou para buscá-lo após forjar sua morte pois foi presa injustamente ao ser acusada de matar um homem.

O rapaz vai ficar comovido com a história da mãe e irá abraçá-la, além de fazer um convite para que ela vá morar com ele.

Lucinda expulsa Andrade de casa - Resumo de Terra e Paixão

Lucinda finalmente vai tomar coragem de colocar Andrade para fora de casa. O dono da pousada esquecerá de buscar Cristian (Felipe Melquiades) na escola, deixando o menino horas no local. O garoto vai ficar triste ao notar o descaso do pai.

Essa será a gota d'água para Lucinda, que ficou pela primeira ver com Marino (Leandro Lima). A gerente da Cooperativa colocará o marido para fora de casa, que obviamente não vai aceitar a decisão da esposa e vaia agredi-la mais uma vez. No entanto, o delegado vai colocar Andrade atrás das grades.

No capítulo de sábado, 19, Lucinda comunicará a Andrade que contratou um advogado para tratar do divórcio e da guarda de Cristian.

Anely e Luigi são presos | O que vai acontecer em Terra e Paixão

Anely (Tatá Werneck) e Luigi (Rainer Cadete) vão se meter em uma enrascada a partir desta quarta. A 'Rainha Delícia' e o italiano vão encontrar as barras de ouro do bar de Nice (Alexandra Richter), mas nem desconfiarão que a fortuna é falsa.

Os trambiqueiros serão presos ao tentarem vender as falsas barra de ouro. Na cadeia, o italiano pedirá a ajuda do advogado Silvério (Samir Murad) para sair de lá. A notícia chegará até Antônio (Tony Ramos), que vai livrar os dois da prisão.

O produtor rural vai notar o clima entre Luigi e Anely e pedirá para que o italiano demita a irmã de Lucinda, além de exigir que eles se afastem.

Irene (Glória Pires) pede a Luigi que não veja mais Anely e promete ficar ao lado do italiano para que ele seja o sucessor de Antônio. O golpista e a rainha do pix vão entender que não podem mais se ver e se afastam.

Irene descobre que Agatha está viva | O que vai acontecer em Terra e Paixão

No capítulo de sexta-feira, 18, Petra (Debora Ozório) verá Caio abraçando Agatha. Sem saber que se trata da primeira esposa de Antônio, a miss tarja preta contará a Irene que viu o irmão com uma mulher desconhecida.

Irene também verá Agatha conversando com Gentil (Flávio Bauraqui), mas ainda sem saber que se trata da mãe de Caio - mas é claro que a madame está ligada no que está acontecendo. A mãe de Petra oferecerá dinheiro para Nice acabar com Agatha, ainda sem saber que a mulher de fato está de volta na cidade.

