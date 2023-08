De volta em Terra e Paixão, segredo de Agatha é revelado

A mãe de Caio finalmente apareceu em Terra e Paixão! A personagem de Eliane Giardini está em liberdade após passar 20 anos presa e agora colocará os pés novamente na cidade de Nova Primavera, o que causará um reboliço na vida dos La Selva. Mas afinal, qual é o segredo de Agatha na novela de Walcyr Carrasco?

Qual o segredo de Agatha em Terra e Paixão?

Agatha tem dois segredos que serão revelados nos próximos capítulos de Terra e Paixão, segundo mostram os resumos da TV Globo. O primeiro deles será sua explicação sobre a morte forjada e fuga da cidade, e o segundo segredo de Agatha é que ela não é mãe apenas de Caio, como também de Jonatas .

Quando reencontrar Antônio, se ex-marido, Agatha vai confessar sumiu por conta do ciúmes excessivo durante o casamento, e que ela acabou se apaixonando pelo médico Evandro (Rafael Cardoso) - que fez o parto de nascimento de Caio.

O medo da reação do marido em relação a seu caso fez com que ela forjasse a própria morte e fugisse de Nova Primavera. O plano deu errado e ela acabou sendo acusada injustamente pela morte de um homem e, por isso, ficou presa todos esses anos.

Já em relação ao irmão de Caio, será o próprio Jonatas que vai descobrir que Agatha é sua mãe , e o rapaz ficará incrédulo e se negará a aceitar verdade. Após deixar a ficha cair, ele vai conversar com Caio sobre o assunto. Apesar da rivalidade por causa da Aline, os dois ficarão mexidos com a revelação de que são irmãos e acabarão se abraçando em um momento de emoção.

Embora esses sejam os segredos de Agatha revelados para os próximos capítulos, segundo os resumos TV Globo, há outra coisa que a personagem de Eliane Giardini pode estar escondendo e será revelado no futuro da trama. Entre o público, corre a teoria que a mãe de Caio pode não ser tão boazinha quanto parece e se revelará uma vilã que quer colocar as mãos no dinheiro dos La Selva.

Dois pontos da história podem indicar que talvez essa teoria esteja certa. Após conversar com Caio e revelar que é seu meio-irmão, Jonatas dirá para o rapaz que tome cuidado com Agatha, sem dar grandes explicações do motivo. Além disso, pouco antes do retorno de Agatha, o pajé Jurecê (Daniel Munduruku) avisou Caio que um novo perigo vai surgir em sua vida e que ele é muito ameaçador por ser "disfarçado", o que pode indicar que a mãe do rapaz esconde algo a mais.

Irene e Nice vão tentar matar Agatha

O retorno de Agatha não será nada tranquilo e logo a primeira esposa de Antônio passará por uma tentativa de sequestro e assassinato. Pouco antes do reencontro de Agatha e Antônio, com medo de perder seu posto de esposa do ricaço vivido por Tony Ramos, quem orquestrará tudo será Irene (Gloria Pires), que pagará para Nice tirar a vida da rival. A falsa missionária contará com a ajuda de Gregório (Felipe Rocha) na tarefa, que chamará um capanga para lhe ajudar a pegar Agatha.

O problema desta plano é que Gregório será visto por Caio e Hélio (Rafa Vitti) durante o sequestro de Agatha e a dupla seguirá o carro dele. O produtor rural e o engenheiro conseguirão imobilizar o bandido e resgatarão a mãe de Caio a tempo. Após o susto, Caio levará a mãe para a casa da namorada.

