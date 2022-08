Quem é Miriam em Pantanal, o novo crush de Jove

Quem é Miriam em Pantanal de 2022 já tem data para aparecer na trama de Bruno Luperi! A jovem aparecerá na trama e chamará a atenção de Jove (Jesuíta Barbosa), que está separado de Juma (Alanis Guillen). Novata no mundo das novelas, a atriz Liza Del Dala faz sua estreia na TV Globo com o primeiro folhetim do currículo.

Quem é Miriam em Pantanal 2022?

Em Pantanal, Miriam é uma jovem agroecóloga, profissional que estuda maneiras sustentáveis de plantio, e que ajudará Joventino. Ela trabalha a frente de um projeto piloto em uma fazenda em Santa Catarina, ao lado de Matilde (Mareliz Rodrigues), e treinará Jove no novo método em que tem trabalhado.

Miriam deixará Joventino encantado e os dois irão se aproximar cada vez mais, a ponto da moça sugerir para o filho de José Leôncio que fique mais tempo na fazenda.

Miriam e Jove ficam juntos?

Na versão de 1990, Miriam e Jove não ficam juntos. Apesar de rolar um interesse mútuo quando se conhecem, o filho de Zé Leôncio percebe que ainda é apaixonado por Juma e recusa as investidas da moça.

Em 2022, não foi revelado se haverá um final diferente para a relação de quem é Miriam em Pantanal e Joventino. Não se sabe também se nesta versão nascerá um romance de verdade entre a dupla ou se tudo não passará de flertes, como nas cenas da Manchete.

Atriz Liza Del Dala

Agora que conheceu quem é Miriam em Pantanal e verá as primeiras cenas da moça logo no capítulo desta segunda-feira (8), caso goste da atriz e já queira ver mais trabalhos dela, você pode conferir no catálogo da Netflix. Estreante nas novelas, Liza Del Dala participou da segunda temporada de Bom dia, Verônica.

A série é estrelada por Tainá Müller e ganhou as adições de Reynaldo Gianecchini e Klara Castanho neste segundo ano. Liza, de 22 anos, interpreta a personagem Carolina, que pertence a uma instituição de caridade que serve de pano de fundo para os crimes chefiados pelo vilão vivido por Gianecchini.

Carolina é próxima da filha do personagem de Giannecchini, a jovem Angela (Klara Castanho). As duas começam a trama como amigas, saindo escondidas do pai religioso e rígido de Angela, e então novos sentimentos surgem entre elas, levando o relacionamento das meninas a outro patamar.

