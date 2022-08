Zefa novela Pantanal fica com Renato? Veja como foi em 1990

A história de Zefa novela Pantanal ainda terá algumas reviravoltas antes que a empregada doméstica fique de fato com Tadeu. A moça ficará na mira de Renato, que tentará conquistá-la quando ela retornar para a fazenda de Tenório.

O que acontece com Zefa novela Pantanal?

Na primeira versão da novela, exibida em 1990, Zefa, interpretada por Giovanna Gold na época, voltou para a fazenda do vilão após pedir um emprego para Zuleica (Rosamaria Murtinho/Aline Borges). A segunda esposa do vilão recebeu a empregada doméstica com carinho e ela retornou ao seu emprego antigo.

Tadeu (Marcos Palmeira/José Loreto) recebeu a notícia de que sua amada havia retornado para a fazenda de Tenório através de Juma (Cristiana Oliveira/Alanis Guillen) e ficou furioso com a moça, assim como Filó (Jussara Freire/Dira Paes), que fica inconformada.

Quem fica aliviada com a volta de Zefa é Zuleica, que não precisa mais cuidar das tarefas da casa sozinha. No entanto, a empregada doméstica começou a ser assediada por Renato (Eduardo Piccolo/Gabriel Santana), que lhe rendeu situações desconfortáveis.

Logo que a moça chega na casa, o filho do meio de Tenório não esconde seu interesse pela pantaneira. Em uma das cenas, Zefa varre a casa enquanto Renato chega de mansinho por trás e agarra a empregada, que grita por socorro. “Sai daqui! Vai embora daqui!”, diz.

A católica é salva por Guta (Luciene Adami/Julia Dalavia) que chega bem na hora. “O que é isso? O que está acontecendo aqui?”, questiona a jovem. “É ele, dona Guta. Ele vive me atazanando”, responde Zefa apontando para Renato. Em seguida, a religiosa diz que não aguenta mais as abordagens do garoto e que vai embora da fazenda.

Renato ainda tramou a morte de Tadeu para conseguir ter o caminho livre para conquistar Zefa, mas a moça descobriu o plano e correu contar para a família de José Leôncio.

COMO SERÁ NO REMAKE DA GLOBO EM 2022

Ainda não se sabe como será a relação entre Renato e Zefa no remake em exibição na Globo, mas ela irá acontecer. Em cenas previstas para irem ao ar na sexta-feira, 19 de agosto, Muda (Bella Campos) vai notar que o rapaz tem uma postura invasiva com a empregada, que não irá se opor em um primeiro momento. Até mesmo Tadeu vai estranhar a postura da amada.

Em entrevista ao DCI em julho deste ano, o ator Gabriel Santana entregou que seu personagem vai provocar a raiva dos espectadores nos próximos capítulos. “Eu acho que o público vai intensificar o ódio que já tem pelo Renato. As redes sociais em geral não gostam dele por tratar mal a dona Maria e ter esse lado machista e misógino que o pai já tem. Acho que isso vai aumentar com a relação que ele vai ter com a Zefa e as tramoias que ele vai querer estar do lado do pai”, disse.

Zefa Pantanal termina a novela com quem?

Zefa termina a novela ao lado de Tadeu – foi o que ocorreu na primeira versão da novela. Os dois se casam em uma cerimônia realizada no último capítulo do folhetim.

Nervoso, o filho de Zé Leôncio cogita fugir do casamento, mas Jove (Marcos Winter/Jesuíta Barbosa) diz que se ele não se casar com Zefa, eles irão levá-lo até o altar ‘no laço’.

A cerimônia começa. Filó e José Leôncio vão até o altar, assim como Tadeu e Zefa. É então que o padre faz uma convocação surpresa: peço que venham até aqui Marcelo e Guta. O rapaz questiona: “o que é isso?” “Vão para o altar os dois. Está tudo combinado com o padre”, responde Zuleica. O padre abençoa os três casais, que se beijam.

Tadeu e Zefa continuam morando na fazenda de José Leôncio. Já Renato permanecerá na casa de Tenório ao lado de sua mãe e de seus irmãos.