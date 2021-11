Vivido por Victor Sparapane, o personagem do folhetim bíblico da Record quer um final feliz ao lado de Diná (Giovanna Coimbra), mas a moça tem resistido aos encantos do rapaz. Saiba quem é Namael na novela Gênesis e o que ainda vai acontecer com ele.

Quem é Namael na novela Gênesis?

O personagem de Victor Sparapane é um rapaz que Diná já conhece há algum tempo, ele estava na cidade de Siquém quando os irmãos da moça resolveram se vingar do príncipe da cidade por tirar a virgindade da garota, além de o matarem, também assassinaram os demais homens da cidade. Por ser um forasteiro que viajou até Siquém para tentar curar a mãe, que estava muito doente, Namael foi deixado vivo pelos irmãos de Diná e se tornou servo do pai da garota, Jacó (Miguel Coelho/Petrônio Gontijo).

Namael sempre gostou de Diná na novela Gênesis, mas a moça não quis ficar com ele, pois sentia que era culpada pelo destino do rapaz como servo, por ser o motivo que levou a cidade de Siquém a ser dizimada pelos irmãos. Porém, capítulos mais tarde, o rapaz retorna ao folhetim, conta que enriqueceu e tenta se reaproximar da amada.

Namael na novela Gênesis revela para Diná que não se casou durante este período que ficou fora, porque sempre a amou, mas a moça continua relutante em se entregar ao romance, por não se achar digna do rapaz.

Final de Namael na novela Gênesis

Segundo o material antecipado do final da novela Gênesis adquirido pelo Purepeople, as coisas darão certo para Namael e Diná no desfecho do folhetim e eles terminarão juntos.

A dupla vai se casar e terá um filho, nas cenas finais da novela, segundo o que se sabe até agora, a criança aparece já com cerca de 1 ano de idade.

Sucesso na Netflix

Em 2021, além de viver Namael na novela Gênesis, o ator Victor Sparapane também ganhou destaque em uma série de TV, a produção brasileira Cidade Invisível, da Netflix, comandado pelo cineasta Carlos Saldanha.

Na série que explora o folclore brasileiro, Victor interpretou Manaus, o boto rosa. O personagem chamou atenção, assim como a aparência do galã, que ganhou muitos comentários nas redes sociais.

E na Bíblia?

Namael não aparece na Bíblia – a Almeira Corrigida Fiel foi consultada – e foi um personagem criado para o núcleo de Diná na novela Gênesis. Nas escrituras, não é contado o que acontece com a moça depois do abuso que sofre em Siquém e seus irmãos matam todos na cidade. Por isso, não é possível saber se ela se casou, o folhetim resolveu criar por conta própria o desfecho da garota.

