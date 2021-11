Final de Gênesis: o que vai acontecer nos últimos dias da novela

Faltam poucos dias para o final de Gênesis, marcado para o dia 15 de novembro de 2021. O que sabemos é que os últimos capítulos estão recheados de momentos que vão deixar o público grudado no sofá e prometem desfechos surpreendentes e emocionantes.

O folhetim vai ser finalizado no horário de sempre, às 21h, depois do Jornal da Record, de acordo com a programação oficial da emissora.

Depois do final de Gênesis, a faixa de horário vai passar a reprise da novela Os Dez Mandamentos. A produção segue a história de Moisés, a trajetória do personagem bíblico é contada no segundo livro da Bíblia, Êxodo.

Mas como será o grande final da trama?

José vai reencontrar o pai no final de Gênesis

Nos capítulos da reta final da novela Gênesis, os irmãos de José vão viajar ao Egito para comprar alimento. Em um primeiro momento, os filhos de Jacó (Petrônio Gontijo) não vão reconhecer o irmão que venderam ao mercador de escravos, agora que ele é o governador do reino de Sheshi.

Após deixar o ressentimento para trás, o rapaz vai revelar para a família quem é de verdade. Depois de vários pedidos de desculpa, José pedirá que os irmãos busquem seu pai na terra de Canaã, pois ele sente saudade. No penúltimo capítulo, Jacó vai se preparar para o aguardado momento e no final de Gênesis, pai e filho vão se ver depois de anos separados.

Tamar vai ter filhos com Judá em reta final de Gênesis

Depois da morte de Muriel (Rhaisa Batista), esposa de Judá, por causa do desgosto de perder dois de seus filhos, o personagem de Thiago Rodrigues terá mais dois filhos. De acordo com o que foi divulgado até agora, Lúcifer (Igor Rickli) vai mexer com a cabeça do filho de Jacó, para que ele se jogue de um penhasco, mas ele será salvo por Tamar, que por causa de um plano, engravidará dele.

A moça vai enganá-lo, ele pensará que ela é uma prostituta, pois estará com o rosto coberto, e se deitará com a nora. Pouco depois, a barriga da personagem de Juliana Xavier vai começar a aparecer e ela revelará para Judá que é o responsável por sua gravidez. Nascerão então os gêmeos Perez e Zerá.

Bila vai morrer?

A mulher não terá um final feliz. A personagem de Patrícia França será confrontada por Jacó, ela pedirá perdão por ter se envolvido com o filho mais velho do patriarca, Ruben (Filipe Cunha), mas não receberá absolvição. Jacó vai humilhar a concubina, que vai ir chorar tenda dos empregados.

No dia seguinte, ela será encontrada morta por Diná (Giovanna Coimbra), que vai dizer para os familiares que não sabe a causa da morte.

Potifar vai reencontrar a esposa na reta final de Gênesis

De acordo com o Purepeople, nos capítulos finais de Gênesis, o personagem de Val Perré vai esbarrar na ex-esposa nas ruas do reino. Depois que ela foi condenada por adultério e teve o nariz cortado, a mulher passou a viver de esmolas e como prostituta para estrangeiros, já que os egípcios a consideram amaldiçoada e não chegam perto dela.

O general do faraó Sheshi ficará com pena da mulher e a levará para casa, para que ela possa comer. Neferíades (Dandara Albuquerque) não perderá a chance de se insinuar para o ex-marido e tentará convence-lo que se arrepende e sente saudades dele, mas receberá apenas indiferença como resposta.

Final de Abumani

O fiel amigo de José vai ter um desfecho feliz. Ele deixará a terra do Egito e se casará. Nas últimas cenas, ele e a esposa aparecerão com um filho.

Final de Asenate

A mulher terminará feliz ao lado de José e seus dois filhos. O final do casal na novela Gênesis será narrado por Flávio Galvão, que faz a voz de Deus no folhetim bíblico, de acordo com o Na Telinha.

Morte de José

Ainda não se sabe se a morte de José vai ser mostrado no final da novela Gênesis, a Record TV não comentou os detalhes. Na Bíblia, o governador faleceu aos 110 anos. Ele ainda vivia no Egito, assim como seus descendentes e demais que viajaram com Jacó quando o patriarca foi reencontrar o filho.

Ao deixar a terra de Canaã, o povo de Israel passou a viver no Egito durante muitas gerações, até que um faraó começou a se sentir ameaçado pela força do povo hebreu e resolveu transformá-los em cativos. Depois disso começa a história de Moisés na Bíblia, trama que será abordada em Os Dez Mandamentos, novela que vai substituir Gênesis. A ordem cronológica da história fez com que a Record escolhesse esta reprise para ocupar a faixa de horário, de acordo com o colunista do R7 Flavio Ricco.

Leia também – O faraó Sheshi existiu na Bíblia e vida real?