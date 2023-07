A novela das nove prepara uma reviravolta sobre quem é o pai de Caio em Terra e Paixão. O primogênito pode não ser herdeiro de Antônio (Tony Ramos) como imagina e ser fruto de um caso de Agatha (Bianca Bin) com outro homem no passado.

Quem é o verdadeiro pai de Caio?

Caio pode ser filho de Gentil (Flavio Bauraqui), de acordo com informações adiantadas pelo jornalista André Romano, do Observatório da TV.

Agatha teve um caso com Gentil quando já era casada com Antônio. Da relação nasceu Jonatas (Paulo Lessa), que foi criado pelo pai que o produtor agrícola não descobrisse a traição. Já Caio foi registrado como filho do poderoso e nenhum dos dois sabe a verdade até agora.

Sendo assim, é possível que Petra (Debora Ozório) seja a única herdeira de Antônio. Entretanto, há a chance da "miss tarja preta" ser filha de Ademir (Charles Fricks), assim como Daniel (Johnny Massaro). A descoberta da verdadeira paternidade dos herdeiros fariam com que o ricaço ficasse sem ninguém para entregar a sucessão.

Inclusive, a identidade sobre a mãe de Jonatas é o segredo que Cândida (Susana Vieira) tentou contar para Antônio antes de morrer, mas não conseguiu concluir o raciocínio e faleceu antes de dizer a verdade. No entanto, ela teve tempo de contar para Caio que Daniel era filho de Ademir, o que foi revelado por primogênito durante uma briga com Irene (Glória Pires).

Processando o pai por conta da herança, Caio ficará arrasado ao descobrir que não tem direito ao império da família La Selva como imaginava.

Mãe de Caio está viva em Terra e Paixão?

Agatha, mãe de Caio Caio, está viva e fará uma aparição em Nova Primavera em breve. A atriz escolhida para viver a primeira esposa de Antônio é Eliane Giardini, 70, conforme adiantado pela colunista Carla Bittencourt, do Notícias da TV.

A novela já deu alguns indícios que Agatha forjou a própria morte. Primeiro o caixão vazio, depois o sumiço de certidão de óbito e uma carta enviada a Gentil, que deixou o idoso chocado.

A personagem só deve aparecer na novela por volta do capítulo 100. O folhetim ainda exibe os capítulos de número 60, então a aparição de Agatha ainda deve demorar mais um pouco.

Também é possível que a personagem tenha contado com a ajuda de um cúmplice para forjar a própria morte. Agatha tinha outro amante, um médico que trabalhava no hospital de Nova Primavera, que desapareceu após a suposta morte da mãe de Caio. Especula-se que os dois tenham fugido juntos.

