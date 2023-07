Quem é a noiva de Ramiro em Terra e Paixão?

A atração entre Ramiro (Amaury Lorenzo) e Kelvin (Diego Martins) é visível para o público, mas ele nunca engataram um romance real. A situação vai piorar nos próximos capítulos de Terra e Paixão com a chegada da noiva de Ramiro, que vai surgirá em Nova Primavera para causar.

Munda é a noiva de Ramiro na novela

A noiva de Ramiro em Terra e Paixão se chama Munda e vai aparecer nos próximos capítulos da novela de Walcyr Carrasco, segundo adiantam os resumos. Ao chegar na cidade, ela começará a trabalhar na pousada de Andrade (Ângelo Antônio) como cozinheira e pegará Ramiro e Kelvin em um clima bem além da amizade, o que a deixará furiosa.

Ao perceber nas entrelinhas o envolvimento de Kelvin com seu noivo, Munda se sentirá enganada e resolverá fazer ameaças e chantagens para Ramiro. Por isso, o capanga de Antônio (Tony Ramos) tentará se livrar da mulher e pedirá dinheiro para Kelvin para mandar a moça embora. Kelvin conseguirá o dinheiro para a noiva de Ramiro e ela guardará a bolada no cofre da pousada.

Porém, os problemas não vão parar por aí, pois Munda sofrerá um golpe. Os trambiqueiros Anely (Tatá Werneck) e Luigi (Rainer Cadete) vão ficar de olho na noiva de Ramiro e assim que ela guardar o dinheiro no cofre, a dupla roubará tudo.

Pelo que tudo indica nos resumos, o plano de Ramiro de se livrar da noiva com o dinheiro acabará sendo estragado pelo golpe de Luigi e Anely e assim a moça de continuar na cidade.

Munda será interpretada em Terra e Paixão pela atriz Carol Romano, de 27 anos de idade. A jovem está em sua segunda novela, então ainda é desconhecida para grande parte do público. A estreia da artista nas telinhas foi em 2022, quando ela participou da novela Além da Ilusão como a personagem Mariana Machado, uma jovem voluntária da Legião Brasileira de Assistência que acaba implicando com Julinha (Alexandra Richter) e Arminda (Caroline Dallarosa).

No cinema, a intérprete da noiva de Ramiro tem um destaque no currículo, o filme Medusa, de 2021, que lhe rendeu uma indicação de melhor atriz coadjuvante no Festival do Rio. Além deste projeto, ela também participou de curtas-metragens, web séries e soma algumas obras teatrais, como as peças Poemas infernais (2021), Noite das Suçuranas (2019), Hoje é dia de rock (2019), entre outras.

Ramiro e Kelvin vão ficar juntos?

Quem torce para que Kelvin e Ramiro finalmente se entreguem ao amor terá que esperar mais um pouco para conferir os personagens de Diego Martins e Amaury Lorenzo juntos. Isso porque o capataz dos La Selva dará um fora no garçom do bar de Berenice (Thati Lopes) com a chegada da noiva. Os resumos adiantam que Ramiro avisará Kelvin que eles não poderão se ver mais por causa de Munda.

No entanto, eles não ficarão longe por muito tempo, já que Ramiro pedirá a ajuda do "amigo" para conseguir o dinheiro que promete mandar a noiva para longe. Além disso, já é visível no folhetim que o romance entre os dois deve ocorrer em algum momento, já que o casal é um dos queridinhos do público pelo que mostram as reações nas redes sociais.

E não é apenas o público que torce para que eles fiquem juntos, mas os próprios atores que interpretam os personagens, que já soltaram vários comentários nas redes sociais e entrevistas afirmando que querem que o namoro entre eles na novela vingue logo. Porém, como as confusões de Kelvin e Ramiro prendem bastante o público de Terra e Paixão e a novela ficará no ar até janeiro de 2024, o autor Walcyr Carrasco deve segurar um pouco mais para que o casal finalmente fique junto.

