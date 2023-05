Quem é o verdadeiro John do filme Superação: O Milagre da Fé?

O história de John do filme Superação: O Milagre da Fé (2019) é baseada em fatos reais. Em 2015, um jovem caiu em um lago congelado, após a camada de gelo abrir sob seus pés, e se afogou. Mesmo depois de ser declarado morto pelos médicos, a mãe do garoto continuou orando para que ele voltasse à vida, o que aconteceu milagrosamente.

Quem é John Smith na vida real?

John Smith caiu no lago Lago St. Louise, aos 14 anos, enquanto brincava com dois amigos, no Missouri, Estados Unidos. O garoto ficou submerso na água gelada por cerca de 15 minutos até ser resgato pelos bombeiros e lavado às pressas para o hospital.

O jovem não resistiu e foi dado como morto, ficando 60 minutos sem batimentos cardíacos, embora a equipe tenha tentado reanimá-lo dezenas de vezes. Em entrevista ao programa Megan Kelly Today, em novembro de 2017, a mãe de John, Joyce Smith, contou sobre o momento em que chegou ao hospital. "Eu estava orando, implorando a Deus para poupar meu filho. Esperamos 17 anos para tê-lo, nós o adotamos da Guatemala. Eu simplesmente não podia acreditar que Deus levaria o nosso filho depois de tudo o que tínhamos passado. Deus, com sua graça e misericórdia, acabou levando-me ao hospital", disse.

Quando chegou ao quarto onde John estava, já sem vida, a mãe do garoto começou a orar em voz alta. "Por favor, Espirito Santo, me devolva meu filho", clamava ela.

Em seguida, o coração de John Smith voltou a bater, surpreendendo a equipe médica. A recuperação do jovem também foi surpreendentemente rápida, tendo alta duas semanas depois.

Como está John hoje?

O jovem hoje está com 23 anos de idade e segue trilhando o caminho da fé. Em sua página no Instagram, onde é seguido por mais de 48 mil pessoas, John diz ser um "servo de Cristo".

John é casado desde 2020 com Abigail Smith, com quem tem um filho, Everett. O jovem sempre faz publicações sobre o cristianismo, além de cliques com sua mãe e com os atores do filme Superação: O Milagre da Fé.

Em janeiro de 2020, o rapaz publicou uma foto sua no hospital de quando esteve internando, relembrando o dia do acidente. "Cinco anos atrás, no dia de Martin Luther King, eu fiquei morto por uma hora. Deus me ressuscitou e eu saí daquele hospital 16 dias depois. Esses cinco anos passaram muito rápido, mas é uma loucura ver tudo o que Deus permitiu que eu fizesse. Eu não mudaria essas memórias por nada. Obrigado a minha família, a minha família da igreja, a família do filme, aos meus amigos, por sua condução e sabedoria. Eu não conseguiria ter feito nada disso sem cada um de vocês. Obrigado aos paramédicos por arriscarem as suas vidas diariamente pela vida dos outros. Obrigado, Deus, por uma segunda chance para viver. Eu amo todos vocês!", escreveu na legenda.

O livro The Impossible, escrito pela mãe de John, foi lançado em novembro de 2017. A adaptação da história chegou aos cinemas em 2019.

Onde assistir Superação: O Milagre da Fé?

Superação: O Milagre da Fé está disponível no Star+. É necessário ser assinante do plano pago da plataforma de streaming, que possui assinaturas a partir de R$ 40,90 mensais.

Joyce é interpretada pela atriz Chrissy Metz, conhecida por fazer parte do elenco da série americana This is Us; John Smith é vivido pelo ator porto-riquenho Marcel Ruiz; Josh Lucas interpreta Brian Smith, pai do garoto e marido de Joyce.

O filme é dirigido por Roxann Dawson. Em 2020, a música tema do longa, "I'm Standing With You", foi indicada ao Oscar na categoria Melhor Canção Original.