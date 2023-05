Filme da Tela Quente hoje é o gospel Superação: O Milagre da Fé - 15/05

A Tela Quente de hoje, segunda-feira, 15 de maio, vai passar o filme Superação: O Milagre da Fé, com a atriz Chrissy Metz, da badalada série This is Us, o jovem Marcel Ruiz, da série One Day At Time, e Topher Grace, conhecido por grandes projetos, como Homem Aranha 3, Infiltrado na Klan e That '70s Show. A produção tem tempo total original de 1 hora e 56 minutos e foi lançado em 2019.

Sobre o que é o filme Superação: O Milagre da Fé?

Dirigido por Roxann Dawson e baseado no livro The Impossible, de Joyce Smith, o filme Superação: O Milagre da Fé mostra a história de um garoto de 14 anos que volta a vida devido as orações de sua mãe.

Na trama do longa metragem, a família vive em uma cidade solidário e em que todo mundo conhece todo mundo. No entanto, a vida que parece perfeita acaba virando um pesadelo certo dia, quando o menino se afoga no lago St. Louis. Após quase meia hora de tentativas de médicos que tentaram salvá-lo com a reanimação cardiopulmonar, conhecida como RCP, não há mais o que a ciência possa fazer por ele e John (Marcel Ruiz) é dado como morto.

Ao ver o estado do filho, Joyce (Chrissy Metz) entra na sala em que está o corpo de John e passa a orar por ele em voz alta. Milagrosamente, o garoto retoma pulso e então volta a vida. A partir daí, o adolescente se mostra um grande guerreiro e começa a lutar para sobreviver.

Que horas começa o filme Superação: O Milagre da Fé na Tela Quente hoje

O filme Superação: O Milagre da Fé começa na Tela Quente de hora a partir das 22h35, após a exibição da novela Terra e Paixão. O longa ficará no ar até 00h25, quando cederá espaço para o Jornal da Globo.

Para assistir de graça e ao vivo, é só sintonizar na TV Globo durante a transmissão. Caso prefira ver online por meio de um computador, tablet, celular ou qualquer outro tipo de dispositivo, é só acessar a Globoplay e usar a aba "Agora na TV". A opção exibe em tempo real a programação da TV Globo sem cobrar nada por isso, a única exigência é um cadastro de conta gratuito no site.

Filme da Tela Quente de hoje é baseado em história real?

Quem ficar impressionado com o relato do menino que voltou a vida após as orações da mãe deve saber que a trama do longa metragem se trata de uma história real. O acidente de John Smith no lago congelado que quase tirou sua vida aconteceu em janeiro de 2015, no Missouri, Estados Unidos, e é contado no livro The Impossible, escrito por sua mãe, Joyce Smith.

O livro foi lançado dois anos depois do acontecido, em 2017, e virou filme dois anos mais tarde, em 2019. O acidente e milagre que marcaram a vida da família fizeram fama nos Estados Unidos e John e sua mãe apareceram em diversas entrevistas na televisão norte-americana.

John Allen Smith está vivo e bem hoje em dia. Aos 22 anos, ele é palestrante motivacional e é casado com Abigail Elise Smith, com quem tem um filho pequeno. Ele e a esposa se conheceram na adolescência, quando ele tinha apenas 15 anos de idade. O namoro começou pouco depois, quando ele estava com 16 anos.

