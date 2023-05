Sessão da Tarde da semana: filmes de 15 a 19 de maio de 2023

A Sessão da Tarde da semana de 15 a 19 de maio de 2023 conta com opções para todos os gostos e traz filmes de comédia, ação, drama e romance. A semana irá começar com o badalado longa brasileiro Minha Mãe é uma Peça e terminará com Velozes e Furiosos 4. De acordo com o cronograma da TV Globo, os filmes não começarão todos os dias no mesmo horário. Confira a programação completa!

Minha Mãe É Uma Peça - Sessão da Tarde da semana - Segunda-feira, 15 de maio

A popular comédia brasileira Minha Mãe é Uma Peça será o filme desta segunda-feira. O longa metragem baseado em uma peça de teatro homônima é o primeiro da trilogia estrelada por Paulo Gustavo, artista que faleceu em maio de 2021, vítima da covid-19. A trama segue a personagem dona Hermínia, que é inspirada na mãe do ator e roteirista, dona Déa Lúcia.

Na trama, Hermínia é divorciada e mãe de três, Garib, Marcelina e Juliano. O mais velho mora em outro estado, tem um emprego estável, esposa e uma vida comum de adulto. Já os outros dois, ainda moram com a mãe, de quem sempre reclamam e vivem brigando. Com o passar do tempo, Hermínia precisa lidar com a independência dos filhos e decide desabafar com uma tia idosa sobre o assunto.

Elenco: Rodrigo Pandolfo, Ingrid Guimaraes, Herson Capri, Paulo Gustavo, Alexandra Richter, Monica Martelli, Samantha Schmutz, Suely Franco, Mariana Xavier

Direção: André Pellenz

Nacionalidade: Brasileira

Horário: 15h50

Veja o trailer do primeiro filme da Sessão da Tarde da semana:

Ensinando a Viver é o filme de terça-feira, 16 de maio

Com os atores John Cusack e Amanda Peet, o filme de terça-feira é Ensinando A Viver, 2007. Dirigido por Menno Meyjes, o longa metragem mostra o personagem David Gordon (Cusack), um escritor de ficção científica que ficou viúvo. Ele conhece um menininho órfão excêntrico que diz ser marciano e estar em um missão de exploração na Terra e decide adotá-lo.

Liz (Joan Cusack) tenta dissuadir o escritor da ideia e lhe apresenta os vários perigos e problemas da paternidade, mas David está decidido a cuidar do menino. Com a nova realidade de sua vida, ele então pede a ajuda da amiga Harlee (Peet) para achar o melhor caminho na nova empreitada.

Título original: Martian Child

Elenco: John Cusack, Bobby Coleman, Amanda Peet, Sophie Okonedo, Joan Cusack, Oliver Platt

Direção: Menno Meyjes

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h40

Sem Palavras na Sessão da Tarde da semana - Quarta-feira, 17 de maio

Na quarta-feira, o público da Sessão da Tarde vai assistir o filme francês Sem Palavras. Com direção de Hervé Mimran, que também participa do time de roteirista do longa, a produção europeia segue a história de Alain Wapler (Fabrice Luchini), um empresário apressado que sente que está perseguindo o tempo. Ele não tem tempo para vida pessoal, lazer ou família, tudo se resume a trabalho.

Certo dia, ele sofre acidente vascular cerebral que o faz tem sequelas em sua habilidade de se comunicar. Ao perder tudo, ele começa um tratamento com uma fonoaudióloga, aprende a reconstruir a vida e também percebe o que é mais importante.

Título original: Un Homme Pressé

Elenco: Fabrice Luchini, Igor Gotesman, Leïla Bekhti, Rebecca Marder, Yves Jacques

Direção: Hervé Mimran

Nacionalidade: Francesa

Horário: 15h35

Assista ao trailer do filme:

Vestida Para Casar vai passar na quinta-feira, 18 de maio

O filme de quinta-feira na Sessão da Tarde da semana é Vestida Para Casar, comédia romântica de 2008 estrelada por Katherine Heigl e James Marsden. A trama segue Jane (Katherine), uma mulher idealista e também romântica que nunca encontrou o seu verdeiro amor na vida.

Apesar de nunca ter pisado no altar, Jane já foi a diversos casamentos, ao ser a escolha de várias de suas amigas e conhecidas para o cargo de madrinha. Ela sonha em ter a própria cerimônia, mas não tem pretendentes em vista.

Porém, Tess (Malin Akerman), conquista o homem por quem Jane sempre se apaixonou, o bonitão George (Edward Burns), e Jane começa a ser questionar sobre suas atitudes.

Título Original: 27 Dresses

Elenco: Katherine Heigl, Edward Burns, Malin Akerman, James Marsden, Jane Pfitsch, Krysten Ritter

Direção: Anne Fletcher

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h40

Assista ao trailer:

Velozes E Furiosos 4 fecha a Sessão da Tarde da semana - Sexta-feira, 19 de maio

Velozes E Furiosos 4 será o último filme da Sessão da Tarde da semana. Este é o quarto filme da popular franquia de ação, que já conta com 10 filmes, e traz em destaque os atores Vin Diesel, Jordana Brewster, Michelle Rodriguez e Paul Walker, que faleceu em 2013.

Neste longa, Dominic Toretto (Vin Diesel) reencontra Brian O'Conner (Paul Walker), agente do FBI que se infiltrou na gangue de corridas de ruas dele. Agora, eles se juntam para acabar com um importador de heroína.

Título Original: Fast & Furious

Elenco: Vin Diesel, Fernanda Baronne, John Ortiz, Jordana Brewster, Michelle Rodriguez, Paul Walker

Direção: Justin Lin

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h40

Assista o trailer:

Filmes na Globo desta semana que vão passar a noite

Segunda-feira (15/05)

Tela Quente - 22h35: Superação: O Milagre da Fé

Sexta - feira (19/05)

Corujão I - 03h00: Hebe: A Estrela Do Brasil

