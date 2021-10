Em Gênesis, Teruel é interpretado Amaurih de Oliveira. Ele é apaixonado por Asenate (Letícia Almeida) e até trai a jovem quando ela lhe confidencia um segredo, para evitar que ela fuja com Abumani (Dudu de Oliveira). Afinal, quem é Teruel na novela Gênesis?

Quem é Teruel na novela Gênesis?

Teruel é um dos soldados do Egito. Durante a trama, ele já quase foi decapitado após ter sido flagrado na cama com Neferíades (Dandara Albuquerque) pelo marido dela, Potifar (Val Perré). Porém, ele conseguiu escapar da condenação por adultério graças a Mahamid (Cee Jay).

Mas, após ser liberto, ele se revolta por Mahamid por ele ter sequestrado Asenate, sua grande paixão. Teruel não mede esforços para liberar a mocinha, que foi enganada pelo ex-soldado do Faraó.

Apesar de ter ajudado Asenate, Teruel irá prejudicá-la em outro momento. Isso porque o soldado denuncia a fuga da jovem após ela contar para ele que pretendia ir embora do Egito com Abumani. O militar avisou Adurrá (Ricardo Lyra), que manda um grupo de soldados surpreender a personagem de Leticia Almeida.

Quando Abumani o confronta sobre o ocorrido, Teruel enfia uma adaga no abdômen no rapaz, provando do que é capaz.

Que horas começa a novela?

Gênesis é exibida de segunda a sábado, na faixa das 21h, na Record. Porém, apenas os capítulos da semana são inéditos. No fim de semana a emissora reexibe os melhores momentos dos últimos episódios.

Para assistir, basta sintonizar no canal aberto da Record, no horário indicado. Também é possível acompanhar a produção pelo computador, tablet ou celular através do PlayPlus, plataforma de streaming da emissora. Para ter acesso ao sinal ao vivo da Record, é necessário fazer um cadastro gratuito.

Após sete fases, Gênesis deve terminar na primeira quinzena de novembro, de acordo com o Notícias da TV.