Quem é Zaqueu na novela Pantanal, personagem de Silvero Pereira

O personagem de Silvero Pereiro vai dar as caras pela primeira vez no remake da obra de Benedito Ruy Barbosa ainda nos capítulos do mês de abril e vai sair da cidade para integrar o núcleo caipira do folhetim. Quem é Zaqueu na novela Pantanal? Um nome bastante lembrado da segunda fase da versão de 1990, o mordomo contará com algumas mudanças, começando pelo próprio nome do personagem.

Em Pantanal, Zaqueu é um mordomo que troca a vida na cidade para morar em Mato Grosso do Sul e se torna peão. Ao longo da trama, o personagem acaba apaixonado por Alcides, que não corresponde aos sentimentos românticos de Zaqueu.

O começo da história de Zaqueu na novela Pantanal é no Rio de Janeiro, quando ele trabalha para a família de Mariana (Selma EgreI) e se torna uma espécie de confidente da mulher. Seu passado é difícil, mas ele faz questão de esconder de todos.

Quando se muda para o pantanal, ele passa a aprender o ofício de peão e é aí que se aproxima de Alcides – Papel de Juliano Cazarré no remake da Globo. Apesar de não ser o alvo dos interesses amorosos de Alcides, Zaqueu é quem salva a vida do peão no final da novela Pantanal.

Tudo acontece depois que Alcides é castrado por Tenório, que descobriu que seu funcionário era amante de Maria Bruaca. Alcides confronta o vilão, que aponta uma arma para ele, mas Tenório se distrai com Zaqueu, que também tem uma arma e grita para ajudar o amigo.

Assim, Alcides aproveita a deixa e enfia uma lança na barriga do rival. No meio da confusão, Zaqueu leva um tiro de Tenório e é levado para Campo Grande para ser atendido por um médico.

Mudanças

A primeira mudança do remake de 2022 em relação ao mordomo foi com o nome do personagem, que não é mais “Zaqueu” e passa a ser “Zaquieu”. Além disso, a história do rapaz não servirá apenas de alívio cômico por conta de seus trejeitos gays, coisa que acontecia na versão de 1990.

O ator Silvero Pereira comentou durante a fase de divulgação da novela que seu personagem não será “chacota”. No entanto, o artista disse que o núcleo não perderá o tom de humor. “O bacana nessa nova versão é a atualização na trama”, explicou.

Quando Zaquieu entra na novela?

Segundo os resumos liberados pela emissora, Zaquieu vai aparecer a partir do capítulo do dia 29 de abril, uma sexta-feira. Esta é a primeira vez que o nome do personagem é citado em algum capítulo pela TV Globo e será em um momento em que o mordomo atrapalhará o trabalho de Madeleine, que é influenciadora digital.

O ator Silvero Pereira ainda não apareceu na novela, mas já deu as caras em uma das chamadas da novela, confira:

Novelas Silvero Pereira

A primeira novela de Silvero Pereira foi A Força do Querer, obra de Gloria Perez em que ele interpretou Nonato. Desde então, o ator apareceu em algumas obras famosas do cinema brasileiro, como Bacurau, mas ainda não havia participado de mais novelas.

Em 2022, o cearense de 39 anos estreia em seu segundo folhetim como Zaqueu na novela Pantanal. O trabalho mais recente do famoso foi o filme Me Tira da Mira (2022), com Cleo Pires, Fiuk, Kaysar Dadour, entre outros.

Quem foi Zaqueu em Pantanal de 1990?

Zaqueu foi interpretado pelo ator João Alberto Pinheiro na primeira versão de Pantanal. Infelizmente, o ator faleceu pouco depois de fazer sucesso na novela, em janeiro de 1992. Ele morreu no Rio de Janeiro, vítima de meningite e pneumonia em decorrência da AIDS. João faleceu aos 31 anos de idade.

Antes de tentar a vida de ator, João Alberto Pinheiro sonhava em ser cantor. Ele chegou a gravar um LP intitulado Luar do Amor, em 1988, dois anos antes de ser Zaqueu na novela Pantanal.

