José Lucas De Nada é filho de quem na novela Pantanal?

José Lucas De Nada é filho de quem em Pantanal?

José Lucas de Nada é filho de José Leôncio com uma prostituta chamada Generosa. Quem acompanhou a estreia do remake da TV Globo viu a interação do filho de Joventino com a mulher no primeiro capítulo. Nas cenas, José Leôncio estava em uma comitiva com o pai quando se relacionou com a prostituta. Os dois foram para a cama e depois o rapaz partiu e anos se passaram desde então.

José Leôncio não sabe da existência do filho, José Lucas foi batizado como “De Nada” por ser bastardo e nunca ter conhecido o pai. O rapaz cresceu na currutela que a mãe e a avó trabalhavam, ele foi criado pelas duas e também contou com a educação de alguns peões que passavam pelo lugar.

Com o que aprendeu dos peões que conheceu, Zé Lucas resolveu sair mundo afora para trabalhar como caminhoneiro. Ao chegar na fazenda de José Leôncio, deixa o pai de queixo caído, por conta da semelhança física com Joventino, pai do criador de gado que desapareceu nos primeiros capítulos da novela.

Pela cronologia do folhetim, José Lucas de Nada é o filho mais velho de José Leôncio. Ele foi concebido quando o fazendeiro ainda era um rapaz jovem. Depois vem Tadeu, que já era uma criança grande quando Jove nasceu. Apesar de Zé Leôncio considerar Tadeu como filho, é revelado ao longo do folhetim que o rapaz não é filho biológico do fazendeiro.

Final de José Lucas de Nada em Pantanal

José Lucas de Nada tem um final feliz em Pantanal, o rapaz quase morre após levar um tiro ao longo da novela, mas se recupera e se torna um dos responsáveis por cuidar dos negócios do pai, depois que José Leôncio falece. A administração da fazenda vai parar nas mãos de Jove, que conta com os irmãos para manter tudo no lugar.

Além disso, o desfecho do personagem é ao lado de Irma e um enteado. Os dois ficam juntos e passam a criar o menino que Irma teve com o peão Trindade.

Quando José Lucas de Nada vai aparecer no remake de Pantanal?

Ainda vai demorar um pouco para que o público veja o filho mais velho de José Leôncio em Pantanal, José Lucas de Nada não irá aparecer nos capítulos que vão ao ar em abril. O personagem não é citado em nenhum dos resumos cedidos pela emissora até agora. As informações dos acontecimentos que serão exibidos nos capítulos de maio ainda não foram liberados.

Irandhir Santos interpreta personagens diferentes na novela de 2022

A grande semelhança entre Joventino e José Lucas de Nada acontece na novela pois ambos são interpretados pelo ator Irandhir Santos. O que muda entre eles é a caracterização, enquanto o pai de Joventino tem barba longa e alguns fios grisalhos, o caminhoneiro ganhou outro estilo.

Irandhir é natural de Barreiros, no Pernambuco, e tem 43 anos de idade. Muito conhecido no cinema brasileiro, em que soma mais 15 anos de carreira, o ator tem um número reduzido de novelas no currículo por enquanto.

Antes de ser Joventino e José Lucas de Nada em Pantanal, o ator viveu o vilão Álvaro da Nóbrega na novela Amor de Mãe (2019 – 2021), foi Bento dos Anjos em Velho Chico (2016) e interpretou Zelão em Meu Pedacinho de Chão (2014).

Na versão original de Pantanal, na TV Manchete, a trama era um pouco diferente. José Lucas se parecia com o pai José Leôncio, e não o avô Joventino. Os dois, Zé Lucas e Zé Leôncio, foram interpretados por Paulo Gorgulho, que fez uma participação especial no primeiro capítulo do remake como o peão Ceci.

Assista Irandhir na pele de Joventino no remake de Pantanal, José Lucas de Nada chega em breve na trama:

