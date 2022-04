Quem era Guta na novela Pantanal e quem é a atriz do remake de 2022

Quem era Guta na novela Pantanal e quem é a atriz do remake de 2022

Guta apareceu pela primeira vez no capítulo 16 do remake de Pantanal, exibido na última quinta-feira (14). A moça já deu as caras mostrando a que veio, enfrentou o peão Alcides e já afirmou que não é moça de baixar a cabeça para ninguém. Quem era Guta na novela Pantanal? A jovem foi interpretada por Luciene Adami e será vivida por Julia Dalavia em 2022.

Luciene Adami é quem fez Guta na versão original da novela Pantanal. Na época, a atriz tinha 26 anos de idade e apresentava um programa na TV Cultura. O folhetim de Benedito Ruy Barbosa foi a primeira novela do currículo da sulista.

Com o sucesso da novela e de sua personagem, que não tinha problema em aparecer sem roupa em cenas do folhetim, Luciene Adami foi convidada para posar na Playploy e chegou a ser capa da revista na década de 1990.

Luciene esteve em outras novelas ao longo dos anos, como Ana Raio e Zé Trovão (1991), Éramos Seis (1994), Por Amor e Ódio (1997), Estrela de Fogo (1998), entre outras. Em 2012, a atriz se afastou das telinhas e agora em 2022, aos 57 anos, ela volta a trabalhar na frente das câmeras com a série Centro Liberdade.

Na trama, Guta é filha de Tenório e Maria Bruaca na versão original da novela Pantanal, o que continua no remake da TV Globo. A moça se mudou para São Paulo para estudar engenharia e sua primeira aparição na novela é quando retorna para casa.

A chegada da jovem é a felicidade de Maria Bruaca, que tem apenas Guta como porto seguro, já que é constantemente maltratada pelo marido. Apesar de falar para a mãe que voltou por conta da saudade, Guta tem interesses além de reencontrar a matriarca. A moça descobriu um dos maiores segredos do pai e voltou para confrontar Tenório.

Durante sua estadia em São Paulo, Guta descobriu que o pai tem uma segunda família. Casado com Maria Bruaca, Tenório tem um caso com Zuleika durante anos, esta segunda família conta com três filhos: Renato, Marcelo e Roberto.

Ao longo da novela, a jovem se envolve com vários personagens e deixa suspiros apaixonados por onde passa. Mas a grande paixão da garota é Marcelo, filho de Tenório com Zuleika. O romance se torna polêmico por conta do parentesco entre a dupla, mas a amante de Tenório resolve trazer a verdade à tona e revela que os dois não são meios irmãos, pois Marcelo é filho de outro homem. Assim, Guta e Marcelo são felizes no final da novela Pantanal

Quem era a atriz que viveu Guta na novela Pantanal?

Quem interpreta Guta em 2022?

Quem interpreta Guta na nova versão de Pantanal é a atriz Julia Dalavia, de 24 anos de idade. A jovem trabalha com o cinema e teatro desde os 8 anos. A primeira aparição da atriz nos cinemas foi com um filme de Renato Aragão, O Cavaleiro Didi e a Princesa Lili, em 2006.

Em 2013, a nova Guta de Pantanal estreou nas telinhas com a série As Canalhas. No ano seguinte, ela participou da primeira fase da série Em Família.

Novelas de Julia Dalavia

A primeira novela de Julia Dalavia foi Boogie Oogie (2014 – 2015), ela conseguiu o papel de Alessandra Dias dos Santos na trama. Pouco depois, em 2016, ela foi Maria Tereza na novela Velho Chico, de Benedito Ruy Barbosa.

Depois de mais algumas séries, ela atuou em outra novela, O Outro Lado do Paraíso (2017 – 2018). Em 2019, a atriz esteve em sua última novela antes de se tornar Guta em Pantanal, ela foi Laila em Órfãos da Terra.

