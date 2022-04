Quem é Zefa da novela Pantanal, grande paixão de Tadeu

Se de um lado Tadeu sofre com a paternidade não assumida de José Leôncio, na vida pessoal a história vai ser diferente. O peão vai encontrar o amor na novela das nove, e apesar de ficar interessado em Guta, ele vai se apaixonar por Zefa, que chega no folhetim para conquistar o coração do peão. Mas afinal, quem é Zefa da novela Pantanal?

Quem é Zefa da novela Pantanal?

Zefa na novela Pantanal é uma mulher sofrida, que perdeu a mãe cedo e passou a morar com o pai, até que ele morre afogado. Sozinha no mundo e como uma forma de superar a partida precoce de seus pais, ela se apega a Deus e se torna uma pessoa muito religiosa.

A personagem deve entrar na trama por volta do capítulo 55, de acordo com informações do Notícias da TV. Zefa será contratada como empregada por Maria Bruaca (Isabel Teixeira), após a mãe de Guta descobrir que Tenório (Murilo Benício) mantém uma amante e uma segunda família em São Paulo.

Ao longo da narrativa, ela se tornará amiga e confidente da patroa. Será também nessa fase da trama que a personagem conhecerá Tadeu e se encantará por ele – e o peão por ela.

No entanto, Zefa viverá um conflito consigo mesma antes de se entregar para o rapaz. Extremamente religiosa, ela nunca foi beijada e nunca deixou nenhum homem tocá-la. A personagem diz que só irá se deitar com alguém depois do casamento, pois acredita ser o correto.

Zefa 1990 x 2022

Em 1990, quem interpretou a personagem foi a atriz Giovanna Gold, hoje com 57 anos. A artista segue carreira artística – seu último trabalho na TV foi no folhetim bíblico Gênesis, finalizado em 2021. No currículo, também estão produções como Chiquititas (2013), Show do Tom (2006), Por Amor (1997) e Mulheres de Areia (1993).

Em entrevista ao portal Glamurama em maio de 2021, a atriz contou que estava afastada das telinhas devido a pandemia. Enquanto isso, ela decidiu desenvolver um aplicativo que ajuda atores a decorarem texto, mas não pretende abandonar a atuação. Sobre o remake de Pantanal, ela diz não ter expectativas: “Será que vai ter aquela magia? Os tempos eram outros, não existia internet […] O grande trunfo foi a paz de espírito que a produção trouxe, o amor, as relações familiares, amorosas…”

Agora, o papel fica com Paula Barbosa, de 35 anos. Antes, a atriz esteve em I I Love Paraisópolis (2015), Meu Pedacinho de Chão (2014), Amor Eterno Amor (2012) e Paraíso (2009).

“Eu vi no YouTube bastante coisa. Na verdade, reassisti a novela inteira. Mas foi lá atrás, parei porque agora precisa começar um novo trabalho. É um Pantanal 30 anos depois. Apesar de tudo, são personagens que já foram feitos. Apesar de tudo, são personagens que já foram feitos. Acho que tem que se desligar do que foi feito e começar uma nova história”, contou a atriz em entrevista ao Notícias da TV.

A atriz também disse que não se preocupa com as comparações que podem ser feitas pelo público entre as duas versões. “Nem que a gente queira escolher ir pro mesmo caminho do ator que fez, vai conseguir fazer igual. São atores diferentes fazendo a mesma coisa, então cada um coloca a sua particularidade”, afirmou.

+ Quem é Zaqueu na novela Pantanal, personagem de Silvero Pereira