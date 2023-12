Quem envenenou Agatha? Lista de suspeitos é grande

Além de ter levado três tiros em "Terra e Paixão", Agatha (Eliane Giardini) foi envenenada, em capítulo exibido no último dia 8 de dezembro. O médico legista apontou que mesmo que a vilã não tivesse sido acertada pelos disparos, teria morrido por conta do alto nível de veneno encontrado em seu sangue. Ou seja, há algum personagem que já estava tramando a morte da golpista há tempos e a lista de suspeitos é grande.

Quem é suspeito de matar Agatha em Terra e Paixão?

Na lista de suspeitos de de matar Agatha em Terra em Paixão estão os seguintes personagens: Irene (Glória Pires), Luigi (Rainer Cadete), Gentil (Flávio Bauraqui), Petra (Débora Ozório), Angelina (Inez Viana) e até mesmo Hélio (Rafael Vitti). O mistério sobre a autoria do envenenamento deve se estender-se até o final de Terra e Paixão.

É possível que mais de um personagem esteja envolvido no assassinato. Para que Agatha tenha sido envenenada, a pessoa responsável deveria ter um contato direto com a vilã, assim como ela fazia com Antônio (Tony Ramos). Na web, os internautas acreditam que Angelina é a principal suspeita, já que, apesar de ter sido apaixonada pela golpista, a governanta já sabia do verdadeiro caráter da megera e percebeu que só estava sendo usada por ela.

Outros espectadores acreditam que até Hélio possa estar envolvido. Por conta do amor que sente por Petra, o engenheiro estava contra a própria mãe e tentava convencê-la a desistir do plano contra os La Selva, mas estava sendo coagido pela mulher, que ameaçou matar a agrônoma caso ele não seguisse o combinado.

Mais uma pista foi dada por meio de Gentil, que também pode estar envolvido. O produtor agrícola demonstrou certo nervosismo na noite em que Agatha foi assassinada, o que foi notado e questionado por Jonatas (Paulo Lessa).

Quem é o autor dos disparos?

O autor dos disparos provavelmente é uma pessoa diferente daquela que estava planejando matar a mulher por envenenamento. A lista de suspeitos inclui até Antônio, já que alguns internautas acreditam que o fazendeiro sabia que estava sendo envenenado e encomendou a morte da vilã.

A suspeita mais óbvia é que Irene tenha mandado Ramiro (Amaury Lorenzo) atirar na mulher, conforme havia sido mostrado em cenas que foram ao ar nesta semana. No entanto, não haveria surpresa alguma para os espectadores, o que aponta que provavelmente a madame chegou tarde demais no plano de se livrar da inimiga.

Outras teorias que circulam nas redes sociais são de que Agatha forjou a própria morte novamente, assim como há anos atrás. Isso porque até Eliane Giardini, em entrevista ao programa Encontro na última quinta-feira, 7, afirmou que continuará gravando cenas inéditas que devem ser mostradas em flashbacks, incluindo uma sequência emocionante com Hélio.

Na lista de autores do disparo, podem estar envolvidos Luigi, que havia sido vítima de uma armação de Agatha, que forjou documentos para tentar evitar que a sucessão caísse nas mãos do italiano, assim como Petra, que já havia descoberto o verdadeiro caráter da madrasta. O mistério se tornará o tema principal do folhetim a partir de agora.

"Tenho para mim que quem matou a Agatha foi a Petra", especulou uma tuiteira. "Acho que quem matou a Agatha foi a mãe da Aline", disse outra. "E vamos de bolão? Quem matou a Agatha? Me: Angelina (envenena), Antônio (empurra da escada) e Irene (atira)", publicou uma internauta no X (antigo Twitter).