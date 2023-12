Agatha morre de verdade em Terra e Paixão?

O destino de Agatha (Eliane Giardini) já está selado em Terra e Paixão. A esposa de Antônio (Tony Ramos) é encontrada morta no chão da mansão, desta vez para valer. A vilã coleciona uma série de inimigos em Nova Primavera, que podem ser os autores do atentado contra a megera.

Agatha morre ou não?

Depois de passar anos fingindo estar morta e retornar a Nova Primavera, Agatha morre de verdade desta vez. A megera será assassinada com três tiros, além de ser envenenada, assim como estava fazendo com o próprio marido. As cenas vão ao ar a partir desta quinta-feira, 7, conforme o resumo divulgado pelo Gshow.

As falcatruas de Agatha já começaram a ser investigadas por Marino (Leandro Lima), que recebe uma amostra de Caio (Cauã Reymond) da erva que sua mãe estava colocando na comida do fazendeiro. O delegado consegue um mandado de prisão contra a pilantra, mas, ao chegar na mansão dos La Selva para cumpri-lo, encontra a golpista morta.

Em um primeiro momento, os personagens acreditam que Agatha foi morta apenas com os tiros, mas o médico legista informa a Marino que a esposa de Antônio também foi envenenada. Ou seja, existe alguém tramando a morte da personagem há muito tempo. "O que eu quero dizer é que os outros fatores aceleraram a morte dela, mas pela quantidade dessa substância... já seria o suficiente para ela morrer. A dona aí foi envenenada", diz o profissional.

A primeira pista sobre o suspeito de ser o autor do assassinato de Agatha será uma pulseira, que é deixada no local. A peça será entregue por um perito a Marino, e, no mesmo capítulo, será mostrado que Irene (Glória Pires) conta a Ramiro (Amaury Lorenzo) que perdeu a joia. A vilã fica desesperada com a possibilidade de ser ligada ao fato.

Enquanto isso, na web, espectadores acreditam que Agatha possa forjar a própria morte pela segunda vez e reaparecer viva nos capítulos finais. Isso se deve, em parte, às declarações de Eliane Giardini, que participou do programa Encontro nesta quinta-feira, 7. De acordo com ela, apesar do assassinato da vilã, ela continuará gravando cenas inéditas, já que a personagem aparecerá em alguns flashbacks. Uma das sequências que serão exibidas após o crime fatal é uma cena de Natal ao lado de Hélio (Rafael Vitti).

Quem matou Agatha em Terra e Paixão?

A lista de suspeitos de terem matado Agatha é extensa. Nos últimos capítulos exibidos, foi mostrado que a vilã colecionou inimizades, e há muitas pessoas com motivos para vê-la fora da jogada, incluindo seus próprios filhos.

A suspeita mais óbvia é Irene, já que é a principal rival de Agatha e tem tentado se livrar da mãe de Caio há tempos. No entanto, seria um desfecho bastante previsível caso a madame fosse realmente a autora do crime, e geralmente, a revelação do responsável por grandes mortes em novelas costuma surpreender o público. A segunda opção é Ramiro. Apesar do capanga não ter motivos de fato para matar a golpista, ele pode ter executado o crime a mando de alguém.

Entre os possíveis autores mais surpreendentes estão Gentil (Flavio Bauraqui) e Angelina (Inez Viana). O humilde agricultor sempre foi apaixonado pela mulher, mas foi usado por ela, que fingiu se importar apenas para conseguir ajuda financeira. Já a governanta dos La Selva também tem sentimentos pela amiga e já percebeu que também estava sendo usada por ela. Apesar de estar ao lado de Antônio no momento dos disparos, ela poderia ter mandado outra pessoa matar a vilã.

Até mesmo Hélio pode ter algo a ver com o crime. O rapaz já estava contra a mãe e queria fazê-la desistir do plano contra os La Selva por estar apaixonado por Petra (Débora Ozório). Alias, a agrônoma também tem motivos para querer ver a madrasta longe.

Por fim, Luigi (Rainer Cadete) se tornou o rival mais recente de Agatha. O italiano foi vítima de uma armação da pilantra, que fraudou documentos da empresa de Antônio para acusar o rapaz de ter desviado dinheiro da companhia.