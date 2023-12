Novela Terra e Paixão: Antônio matou Agatha?

O público já sabia que a morte de Agatha estava próxima e enfim a personagem de Eliane Giardini se despediu da trama de Walcyr Carrasco, deixando um grande mistério no ar. Foi Antônio quem matou Agatha a novela Terra e Paixão? Folhetim deu algumas pistas.

Antônio é culpado em Terra e Paixão?

As fichas estão na mesa e as próximas semanas de Terra e Paixão serão de investigação para o público tentar descobrir quem matou Agatha. Um dos suspeitos, Antônio não foi o responsável pelos tiros que a vilã recebeu, pois durante a cena o fazendeiro estava em seu quarto, porém, a autopsia mostrará que Agatha foi envenenada, então é possível que o personagem de Tony Ramos tenha agido contra a esposa antes de ela ser alvejada.

Antônio teria motivos para acabar com a personagem de Eliane Giardini, já que a megera confessou seu plano de vingança contra os La Selva e inclusive ameaçou matar o marido, a quem já estava envenenando aos poucos. Por isso, o pai de Caio pode ter envenenado a esposa para se livrar dela antes que fosse tarde.

No entanto, quem está acompanhando a novela Terra e Paixão tem visto que o personagem de Tony Ramos está cada vez mais debilitado por causa dos venenos de Agatha, então é possível que o ricaço não tenha tido forças de bolar um plano contra a malvada e agido para matá-la.

Quem tem mais acesso a cozinha e poderia administrar o veneno em algum alimento ou bebida de Agatha seria Angelina (Inez Viana), que já percebeu que a amiga é uma criminosa impiedosa e escutou ela ameaçando Antônio de morte.

Porém, já se sabe que se Angelina for culpada, será apenas pelo veneno, pois a governanta estava em seu quarto quando Agatha foi baleada e escutou os tiros de longe. Pelo andamento da história, entende-se que provavelmente a pessoa que atirou na vilã não sabia que ela já estava condenada por ter sido envenenada.

No final do capítulo da morte de Agatha em Terra e Paixão e com a chamada dos trechos do próximo capítulo, quatro viraram suspeitos de atirar na mau-caráter. A primeira delas é Irene (Gloria Pires), que estava a caminho da mansão para sequestrar Agatha. Como Ramiro (Amaury Lorenzo) foi com Irene e estará em pânico nas cenas desta quinta, segundo mostrou a chamada, é possível que ele tenha sido testemunha do momento.

O outro suspeito é Gentil (Flavio Bauraqui), que logo depois do som dos tiros saiu da mansão dos La Selva e entrou em um táxi. Quem também se destacou foi Petra (Debora Ozório), a jovem vai conversar com sua terapeuta no capítulo de hoje e pedirá para não ser julgada, o que pode indicar que ela tem algo a ver com a morte da megera.

Além destes nomes, o de Luigi (Rainer Cadete) também entra nos suspeitos, pois de acordo com a chama do próximo capítulo ele pedirá perdão depois que Anely (Tatá Werneck) questionar o paradeiro dele na hora do crime. Nesta sexta, 8, o delegado Marino (Leandro Lima) encontrará uma pulseira na cena do crime que poderá ser a chave para achar o assassino.

O que acontece com Antonio?

Após a morte de Agatha, Antônio estará muito confuso por conta das ervas venenosas e será levado às pressas ao hospital por Caio. O fazendeiro então será cuidado e o efeito do veneno revertido, assim ele conseguirá voltar ao normal e voltará para casa para casa no capítulo de sábado, 9, segundo adiantam os resumos.

Depois que estiver saudável novamente, Antônio vai fazer um banquete na mansão para comemorar seu retorno e Irene resolverá aparecer. O ex-casal se estranhará de início, mas acabará fazendo as pazes e até irá para a cama. Eles resolverão esquecer o passado e retomarão o relacionamento de onde pararam.

A partir daí, a dupla se unirá mais uma vez para atormentar Aline (Barbara Reis), isso porque o casal descobrirá que a viúva espera um filho de Caio. Irene vai sugerir que o marido sabote a herança do bebê e Antônio decidirá afastar a criança de Aline após o nascimento.

Com medo do que pode acontecer, Aline deixará Nova Primavera para se esconder em outra cidade, mas sua segurança será abalada porque Antônio colocará capangas atrás da mulher.

Enquanto seus homens estiverem procurando pelo paradeiro de Aline, Antônio estará passando por mais uma situação de destaque na novela por conta da chegada de Dirceu (Eriberto Leão), irmão de Irene. O personagem será ninguém mais, ninguém menos que o homem que abusou de Petra na infância. A mocinha lutará para colocar o vilão na cadeia e contará a verdade para o pai, que lhe pedirá perdão.

A partir daí, os resumos não mostram ainda quais serão os próximos passos de Antônio, mas já se sabe que nesta reta final a história do fazendeiro ganhará mais uma reviravolta com a aparição de seu pai. O ator Lima Duarte já adiantou nas redes sociais que o patriarca revelará um segredo do passado do personagem de Tony Ramos e ainda ajudará Aline a ficar com suas terras.

