Quem era a Muda na primeira versão de Pantanal 1990

Muda entrou na novela das nove no capítulo da última terça-feira, 12, para se vingar da família Marruá. Quando ela descobre que Gil (Enrique Diaz) já está morto, Maria (Juliana Paes) vira seu alvo. Bella Campos é a atriz que interpreta a jovem no remake, mas quem era a Muda na primeira versão de Pantanal?

Quem era a Muda na primeira versão de Pantanal, exibida em 1990?

Andréa Richa era Muda na primeira versão de Pantanal exibida na extinta TV Manchete, em 1990. Esse foi o segundo papel da atriz na TV, que abandou a carreira artística em 1997 e vive no anonimato deste então.

Hoje, a atriz tem 57 anos e é formada em Jornalismo. Em entrevista ao jornal Extra em outubro de 2020, ela conta que se afastou do mundo artístico pois a vida lhe deu outros caminhos para seguir. “Me afastei da carreira artística porque é a vida. Acho também que a carreira artística, da maneira que eu concebia, foi se afastando um pouco da minha visão de mundo”, disse.

Richa estreou na televisão em 1989 como a Cris da novela O Salvador da Pátria, grande sucesso da Rede Globo. Mas foi no ano seguinte que ela ganhou projeção nacional ao interpretar a vingativa Muda na obra de Benedito Ruy Barbosa. “Ela vinha carregada mesmo de mistério sobre o passado dela. A personagem teve na novela grandes momentos de revelação. Ela foi realmente um sucesso. Agora, por onde eu andei nesse mundo, ela me acompanhou. Não tinha lugar que eu fosse no mundo que não tivesse alguém que lembrasse dela e que me tratasse com o maior carinho”, contou.

Depois do sucesso do folhetim, a atriz ainda esteve em mais cinco produções antes de abandonar de vez a carreira de atriz. Participou das minisséries Na Rede de Intrigas (1991) e O Fantasma da Ópera (1991) da TV Manchete, A Madona de Cedro (1994) na Globo e da novela Antônio Alves, Taxista (1996). Em 1997, voltou para a Manchete para seu último trabalho na TV, no folhetim Mandacaru.

Muda em Pantanal 2022

Na nova versão de Pantanal, muda é interpretada por Bella Campos, de 24 anos. Esse é o primeiro papel da novata na televisão.

Muda é filha do fazendeiro assassinado por Gil no Paraná. Ela é a criança que estava no colo da mãe quando o marido de Maria atirou no dono das terras em que eles moravam.

Gil foi morto ainda no começo do Pantanal por um jagunço que foi até a região centro-oeste acertar as contas com o homem. Desde então, Maria cria a filha Juma (Alanis Guillen) sozinha. Ela se isolou em uma casa nas terras de José Leôncio (Marcos Palmeira) e não deixa ninguém se aproximar dela e de sua ‘cria’.

Vinte anos se passam desde o assassinato de Gil. Em um certo dia, Rute, verdadeiro nome de Muda, decide ir até o Pantanal acompanhada de um jagunço para matar Maria. Ela finge ser muda, e daí veio o apelido, e é acolhida por mãe e filha.

No capítulo que vai ar em 14 de abril, Maria Marrua será morta pelo jagunço de Muda. Sem saber que a ‘amiga’ é quem está por trás da morte de sua mãe, Juma se torna muito próxima de Muda, que continua vivendo em sua casa.

Se o roteiro do remake seguir a versão original, Muda se envolverá com o peão Tibério (Guito).

