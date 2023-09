Quem está na final do Masterchef 2023 e como assistir ao vivo hoje

A aguardada final do Masterchef 2023 está marcada para esta terça-feira, 12 de setembro, e o público vai enfim descobrir quem levará o troféu de melhor cozinheiro amador da temporada, que marca 10 anos do programa. A briga final será entre Wilton, de 26 anos, e Ana Carolina, de 33 anos. Eles terão que apresentar menus completos para os jurados Helena Rizzo, Rodrigo Oliveira e Érick Jacquin e contarão com a presença dos ex-participantes da edição e familiares e amigos no estúdio.

Final do Masterchef 2023 é entre Wilton e Ana Carolina

Wilton foi o primeiro a conquistar uma vaga na final do Masterchef 2023. Na semifinal do programa, exibida na semana passada e que ganhou algumas mudanças esse ano e foi realizada entre cinco competidores, o professor de canto e piano levou a melhor em uma disputa para entregar um Zampone perfeito e recebeu muitos elogios.

Wilton entrou no programa ao ganhar um dos duelos da primeira fase, em que precisou fazer coxinha, o que deu sorte ao participante, já que sua mãe vendia salgados. Esta foi sua terceira tentativa do paulista de entrar no reality show culinário. No programa, o professor disse que foi desacreditado por colegas de competição, que alegavam que ele estudava muito, mas apresentava pouco, porém, o cozinheiro mostrou a que veio e se manteve no jogo até o final.

Ana Carolina foi a segunda a conquistar a aguardada vaga da grande final. Após a eliminação de Jucy na primeira etapa da semifinal, Ana Carolina competiu contra Luma e Danilo e ganhou ao preparar um carré recheado e pupunha assada com molho demi glace e massa folhada. Do Grajaú, zona sul de São Paulo, Ana Carolina é mãe do pequeno Ravi, de 6 anos, e trabalha como body piercer.

Ana Carolina quase não entrou no Masterchef 2023. Ela foi eliminada nos primeiros duelos do programa, mas ganhou chance de entrar para o reality show ao competir na repescagem da primeira fase, disputada apenas entre competidores que os jurados julgaram que passaram muito perto da seleção. Ela fez um PF muito elogiado e conquistou seu avental, derrotando Larissa, Yuri e Taynan.

Ao longo da temporada, Ana Carolina foi um grande destaque e a participante que mais conquistou pins, broche dado aos vencedores das provas individuais do programa, foram 5 no total.

Que horas começa a final do Masterchef 10 e como assistir

A final que será disputada entre Wilton e Ana Carolina vai começar às 22h30 hoje, depois do programa Perrengue do Dia, na Band. Um deles se juntará ao hall de campeões que conta com Elisa Fernandes, Izabel Alvares, Leonardo Young, Michele Crispim, Maria Antônia Russi, Rodrigo Massoni, Anna Paula Nico, Isabella Scherer e Lays Fernandes.

A exibição é na Band, canal que você pode acompanhar por qualquer aparelho de televisão com acesso aos canais abertos brasileiros. Se ainda quiser assistir a final ao vivo e de graça, mas pela internet, você consegue acompanhar a transmissão em tempo real da Band pelo site do canal. É só acessar o endereço https://www.band.uol.com.br/ e depois clicar em "ao vivo" entre as abas superiores do portal, no lado esquerdo.

Em seguida, você deverá escolher se vai assistir a Band, ouvir a BandNews Fm, a Band Fm ou a Radio Bandeirantes. Clique no canal e espere ser redirecionado. Na nova página, um player irá abrir para você, será necessário assistir algumas propagandas e depois o conteúdo será liberado.

Depois da exibição, o programa é dividido em cinco partes e publicado no canal oficial do Masterchef no Youtube, logo no dia seguinte. Ele também vai parar na plataforma da HBO Max, liberada apenas para assinantes, mas os episódios do reality show culinário só entram no catálogo do streaming na sexta-feira.

Quando começa o Masterchef Profissionais?

Agora que o Masterchef amadores está chegando ao fim, você já pode se preparar para mais uma temporada do Masterchef Profissionais, que como o nome já indica, só conta com competidores que trabalham na área da gastronomia e possuem formação ou experiência no meio. A nova edição vai começar logo na próxima semana, no dia 19 de setembro, terça-feira, às 22h30.

Esta será a quinta temporada da versão dos profissionais e trará o chefe Henrique Fogaça de volta, que precisou se ausentar das gravações da décima temporada de amadores por motivos pessoais e foi substituído por Rodrigo Oliveira, que não estará nesta nova edição. Helena Rizzo e Érick Jacquin continuam na bancada de jurados.

Nas primeiras quatro temporadas do Masterchef Profissionais, os vencedores foram Dayse Paparoto, Pablo Oazen, Rafael Gomes e Diego Sacilotto.