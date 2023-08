Vai sair do Masterchef? Rodrigo Mocotó tem nova estreia na Band

O chef Rodrigo Mocotó, 43, substitui temporariamente Henrique Fogaça na 10ª temporada do Masterchef e deixa o programa após a volta do veterano. Entretanto, os fãs do especialista em gastronomia poderão acompanhá-lo no "Melhor da Noite", novo programa da Band que estreia no próximo dia 21.

Esse será o primeiro programa ao vivo da carreira de Mocotó. Em entrevista exclusiva ao DCI, o chef confessou que não faz ideia do que é estar em uma atração transmitida em tempo real. "É um bicho completamente novo, mas o que me deixa muito tranquilo é que estou ao lado de gente muito boa, que eu pude olhar, me inspirar e aprender. Eu entendo que estou chegando como um pós-estagiário depois do Masterchef, estou ainda engatinhando na TV", contou.

O quadro de Rodrigo irá ensinar o público a fazer receitas sofisticadas gastando pouco. Questionado sobre como irá conduzir seu novo espaço na TV, o chef preferiu manter o mistério. "Não faço ideia", brincou. "A receita vai ser um fio condutor para outras histórias. A receita hoje está em todo lugar, no YouTube, nos sites e na TV. A ideia é usar a comida para mostrar outras narrativas, principalmente entendendo que o mundo está em um momento muito delicado e como podemos nos regenerar através da comida, não só a nós mesmos, mas o planeta", revelou.

Rodrigo Mocotó já havia feito breves participações no Masterchef anteriormente. Neste ano, ele assumiu uma das três vagas de jurado ao lado de Helena Rizzo e Eric Jacquin enquanto Henrique Fogaça ficou afastado das gravações do reality gastronômico por conta de problemas pessoais. "Foi um privilégio estar ali", disse sobre a edição que está no ar atualmente na emissora.

Desde o início, a Band já havia anunciado que Rodrigo Mocotó permaneceria apenas por uma temporada no programa e que volta de Fogaça já estava confirmada. O veterano, inclusive, já até gravou a nova edição do "Masterchef: Profissionais" que vai ao ar ainda neste ano.

O chef é responsável pelo restaurante Mocotó, localizado na capital paulista, um dos mais premiados estabelecimentos de comida nordestina. Ele também está à frente do Balaio IMS e do Mocotó Café.

Como assistir ao programa Melhor da Noite com Rodrigo Mocotó?

O Melhor da Noite vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 20h30, horário de Brasília, logo após o Jornal da Band.

Além da TV aberta, também é possível acompanhar a programação da emissora através do Bandplay. A plataforma de streaming libera gratuitamente o sinal mediante cadastro. Depois de concluir essa etapa, clique em 'Ao vivo' e depois no logo da Band.

O programa será apresentado diariamente, ao vivo, por Zeca Camargo e Glenda Kozlowski. O elenco também conta com o rapper Thaíde, o jornalista e humorista Magno Navarro e Rodrigo Alvarez, colunista internacional na Europa.

A nova atração, que chega para substituir o "Faustão na Band", reúne quadros de jornalismo e entretenimento que envolvem temas como gastronomia, passando por games, viagens e ciência, além de atrações musicais com artistas famosos e iniciantes. O Melhor da Noite traz ainda um reality show amoroso para pessoas acima dos 50 anos de idade que querem encontrar um novo amor.

Os apresentadores terão a ajuda de uma Inteligência Artificial com uma voz feminina que vai agregar com informações, comentários, ajustes técnicos e ainda tirar dúvidas de quem estiver assistindo. O auditório do estúdio terá capacidade para 100 pessoas, que participarão das dinâmicas promovidas no palco.

Já o público de casa também poderá interagir através das redes sociais e enviar vídeos e comentários que podem ser exibidos ao vivo.

