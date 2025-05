Quem fica com a mala de dinheiro em Vale Tudo? Veja como foi em 1988

Raquel e Ivan finalmente descobrem que a mala deixada por Rubinho está recheada de dólares. O dinheiro escondido em caixas soma uma fortuna e deixa o casal em choque. Apesar do susto, a cozinheira toma uma atitude com ajuda do namorado. E apesar do plano de Maria de Fátima, o montante não ficará com ela. Veja como foi em 1988.

A mala de dinheiro fica com quem?

Na primeira versão de Vale Tudo, de 1988, Raquel decide devolver o dinheiro ao verdadeiro dono, enquanto Ivan vê nos dólares a grande chance de mudar de vida. Honesta que só, a cozinheira desaprova a ideia do namorado, e a diferença entre eles acaba gerando uma grande crise na relação.

Enquanto isso, já certa de que o dinheiro está com a mãe, Maria de Fátima se aproxima da cozinheira, e ela tem um plano. Aliada de Odete, a trambiqueira roubará a mala para que a mãe pense que Ivan sumiu com o dinheiro. Com o casal separado, Heleninha terá o caminho livre para se relacionar com Ivan.

Maria de Fátima dopa a mãe e rouba a mala que Raquel escondeu. Depois, ainda pensando que seu casamento com Afonso será lucrativo, ela devolve os dólares para Marco Aurélio e ainda conquista um aliado.

Na novela original, Raquel foi vivida por Reina Duarte e Ivan por Antonio Fagundes.

No remake, as cenas serão exibidas nesta semana, a partir de 5 de maio.