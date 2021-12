Quem foi Aracy Carvalho? Conheça a história do Anjo de Hamburgo

A partir de 20 de dezembro, a Globo começa a exibir a minissérie Passaporte para a Liberdade. A trama contará a história de uma importante brasileira reconhecida por salvar judeus dos campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Saiba quem foi Aracy Carvalho e quem contará a história do “Anjo de Hamburgo”.

Quem foi Aracy Carvalho?

Aracy Carvalho nasceu 5 de novembro de 1908, em Rio Negro, no Paraná. Seu pai era brasileiro, mas sua mãe era alemã. Em 1935, já adulta, ela se separou de seu primeiro marido e foi morar na Alemanha com seu filho, Eduardo. Na nova minissérie da Globo, ela será interpretada por Sophie Charlotte.

Em 1938, se casou com o escritor brasileiro Guimarães Rosa, vivido por Rodrigo Lombardi na obra. Na época, ele era cônsul-adjunto em Hamburgo, na Alemanha.

Aracy trabalhava no Consulado Brasileiro em Hamburgo, como líder do setor de passaportes. Na época, houve a Circular Secreta 1.127, uma regra que proibia judeus de desembarcarem no Brasil. Ela burlava essa diretriz, concedendo o visto para essas pessoas. Ela misturava os papéis dos judeus junto com o de outros estrangeiros, para que eles passassem despercebidos e fossem aprovados.

A brasileira faleceu em 2011, aos 102 anos. No final de sua vida, desenvolveu Alzheimer. Ela foi considerada uma verdadeira heroína por salvar a vida de milhares de judeus durante o holocausto. Sua luta foi reconhecida em todo o mundo, e Aracy recebeu o título de “Justos entre as Nações”, instituído pelo Memorial do Holocausto, em Israel.

Elenco de Passaporte para Liberdade

Na minissérie da Globo, além de Charlotte e Lombardi nos papéis principais, há a participação de outros atores conhecidos do público e artistas internacionais.

É o caso de Peter Ketnath e Stefan Weinert, atores alemães que chegam para interpretar Hardner e Thomas Zumkle. O italiano Jacopo Garfagnolli, a polonesa Isabela Gwizdak, a israelense Sivan Mast e o britânico Thomas Sinclair Spencer também estão no elenco.

Tarcísio Filho vive o cônsul Souza Ribeiro, enquanto Gabriela Petry interpreta Vivi Landau, uma cantora de cabaré. Já João Cortês é o soldado nazista Wilfried Shwartz.

