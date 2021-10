Quem foi Clementina de Orléans, a mãe do marido de Leopoldina?

Augusto, interpretado por Gil Coelho em Nos Tempos do Imperador, se apaixona por Leopoldina (Bruna Griphao) e decide se casar com ela. Porém, os pombinhos vão encontrar um impeditivo nos próximos capítulos: Clementina de Orléans, mãe do rapaz, que será contra a união do casal.

Quem foi Clementina de Orléans na vida real?

Clementina nasceu em 6 de março de 1817, na França. Ela se tornou princesa após a ascensão de seu pai, Louis-Philippe, duque de Orleans, que se tornou rei dos franceses em 1830.

Ela foi a última filha de Louis e Maria Amalia de Bourbon (1782-1866), princesa das Duas Sicílias. Em 1843, ela se casou com o Príncipe Augusto de Saxe-Cobourgo-Gota (1818-1881), com quem teve cinco filhos.

O segundo filho do casal, Augusto, nascido em 1864, é quem veio a ser o marido de Leopoldina. A mãe de Augusto nutria uma ambição por ser rainha – sabendo que isso nunca aconteceria, ela concentrou todos os esforços em seus filhos.

Ela de fato enviou seu filho para se casar com Isabel, mas a princesa acabou escolhendo Gastão, o Conde D’Eu, enquanto Augusto se apaixonou por Leopoldina. Ou seja, o rapaz não deu à mãe o que ela queria: um filho que conseguisse a coroa.

Casamento da princesa Leopoldina em Nos Tempos do Imperador

Em um primeiro momento, Augusto se recusou a se casar com Leopoldina, deixando a garota desesperada. Ela pede ajuda para Luísa (Mariana Ximenes), que arma um plano para que os dois jovens fiquem juntos.

Em cenas previstas para irem ao ar em 1º de novembro, Leopoldina e Augusto vão se beijar, e Teresa (Letícia Sabatella) e Pedro comemoram a união. Mãe e filha vão agradecer o apoio de Luísa para que os dois pudessem ficar juntos.

Mas, em breve, por meio de uma carta, a mãe de Augusto dirá que não autoriza o casamento dele com a filha mais nova de Pedro. Dina fica decepcionada, mas apesar do impeditivo, Augusto diz que se casará com a princesa mesmo assim.