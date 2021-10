Quem foi desmascarado ontem no The Masked Singer Brasil?

Quem foi desmascarado ontem no The Masked Singer? O programa chegou ao fim na terça-feira, 19 de outubro, consagrando o unicórnio como o grande vencedor da atração musical. Para saber quem são os artistas por baixo da fantasia, continue lendo:

Quem foi desmascarado ontem no The Masked Singer?

Na grande final do The Masked Singer Brasil, 4 personagens foram desmascarados:

Unicórnio é a Priscilla Alcântara – a cantora foi a grande vencedora do programa. Após vencer a maioria das disputas ao longo das semanas, ela levou a melhor no duelo final contra o mostro.

O monstro é Nicolas Prattes – o ator foi desmascarado já no fim da atração. Na edição, alguns palpites indicavam que o jovem era o personagem.

Gata espelhada foi Jéssica Ellen – a atriz que ficou famosa na novela Amor de Mãe foi quem deu vida a fantasia da gata espelhada.

A arara era vivida por Cris Viana – a atriz deu vida a ave na primeira temporada do programa na Rede Globo. Na última apresentação, ela escolheu o hit “Got To Be Real”, de Cheryl Lynn.

Assista o vídeos com melhores momentos final do Masked Singer Brasil 2021:

Participantes

A primeira temporada do Masked Singer Brasil contou com 12 participantes, então relembre a sequência das eliminações:

Sidney Magal (Dogão)

Renata Ceribelli (Brigadeiro)

Marcelinho Carioca (Coqueiro)

Marrone (Boi Bumbá)

Alexandre Borges (Onça-Pintada)

Sandra de Sá (Girassol)

Sérgio Loroza (Astronauta)

Martinália (Jacaré)