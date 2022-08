Quem foi Jônatas na Bíblia, personagem de Miguel Coelho em Reis

Em destaque na novela Reis da Record, o personagem de Miguel Coelho tem chamado atenção na faixa das 21h e ganhará ainda mais espaço quando Davi, o futuro rei de Israel, for introduzido na história do folhetim bíblico. Quem foi Jônatas na Bíblia foi um homem honesto que esteve ao lado de Davi em momentos de necessidade.

Quem foi Jonatas na Bíblia Sagrada?

Filho do rei Saul e grande amigo de Davi foi quem foi Jonatas na Bíblia. Ele seria herdeiro do trono de Israel, e substituiria Saul, caso a linha de sucessão não sofresse alterações e Davi fosse o escolhido por Deus para usar a coroa de seu povo. De acordo com as escrituras, ele tinha cinco irmãos, sendo três homens e duas mulheres, Abinadabe, Malquisua, Isbosete, Merabe e Mical.

Ele foi um grande guerreiro que inspirava os soldados do exército de Israel. Era um homem íntegro e foi grande companheiro de Davi. Em passagens do livro de Samuel, é descrito que quem foi Jônatas na Bíblia amou seu amigo Davi como “à sua própria alma”.

A crise no relacionamento de pai e filho começa quando a insanidade de Saul começa a crescer e o rei fica obcecado em acabar com Davi, que foi escolhido para ser o novo rei de Israel. Jônatas então corta laços com o pai e toma o lado de Davi de vez.

Mais tarde na história bíblica, a morte de quem foi Jônatas na Bíblia aconteceu durante uma batalha que ocorreu em Gilboa. Na luta, os israelitas foram derrotados pelos filisteus e Davi lamentou fortemente a perda do amigo.

Na época em que Jônatas faleceu, seu filho Mefibosete tinha cinco anos de idade. O menino era deficiente. Segundo a Bíblia, ele machucou os dois pés por conta de uma queda que sofreu ainda pequeno.

Quem é o ator Miguel Coelho, Jonatas da novela Reis

Quem foi Jônatas na Bíblia é interpretado por Miguel Coelho na novela Reis. O ator de 34 anos de idade é natural do Rio Grande do Sul e tem feito carreira nas novelas da TV Record. No ano passado, ele marcou as telinhas do canal de Edir Macedo como protagonista da sexta e penúltima fase do folhetim bíblico. Ele interpretou a versão jovem de Jacó, pai de José do Egito, e depois foi substituído por Petrônio Gontijo, outro nome conhecido da emissora.

Depois desse projeto ele engatou Reis, da faixa das 21h, em que interpreta Jônatas. Atualmente, o ator também aparece em outra faixa de horário do canal, a das 22h, que reprise a novela Amor sem Igual, o primeiro projeto do gaúcho no canal. Seu papel na trama é do personagem Antônio Júnior, que sofre com o vício em drogas e passa por um processo de reabilitação e reaproximação da família.

Antes destes trabalhos que deram destaque a Miguel na Record, ele atuou em duas novelas da TV Globo, Espelho da Vida (2019), em que viveu o personagem Jorge Benício, e a temporada de 2017 de Malhação, em que interpretou Mr. X.

