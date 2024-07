Tati Machado foi quem ganhou a Dança dos Famosos de 2024, junto com o professor Diego Maia, em uma final épica do quadro. A decisão ocorreu neste domingo, 7 de julho, e deu o prêmio de segundo e terceiro lugar para Amaury Lorenzo e Lucy Alves, respectivamente.

Decisão de quem ganhou a Dança dos Famosos

Quem ganhou a dança dos famosos 2024: veja 2º e 3º lugar

Tati Machado e Diego Maia se tornaram os campeões da Dança dos Famosos ao somarem as maiores notas juntando a avaliação da bancada técnica, artística e os votos do Gshow. A dupla se apresentou ao som de samba e tango, e contou com a avaliação de Ana Maria Braga e Eliana.

A jornalista somou 138,9 pontos, o mesmo que Amaury. Com isso, a plateia precisou fazer o desempate e Tati levou a melhor.

O programa é um dos poucos que não oferece prêmio em dinheiro ao vencedor, mas paga cachê a todos que participaram da competição.

Quem já ganhou a Dança?

Essa foi a 20ª temporada da Dança dos Famosos no Domingão. O programa, que está no ar desde 2005 e em 2023 teve a atriz Priscilla Fantin como campeã.

Vinte e um famosos já se tornaram campeões da disputa. Foram eles: Karina Bacchi (2005); Juliana Didone (2006); Robson Caetano (2006); Rodrigo Hilbert (2007); Christiane Torloni (2008); Paolla Oliveira (2009); Fernanda Souza (2010); Miguel Roncato (2011); Rodrigo Simas (2012); Carol Castro (2013); Marcello Melo Jr. (2014); Viviane Araújo (2015); Felipe Simas (2016); Maria Joana (2017); Léo Jaime (2018); Kaysar Dadour (2019); Lucy Ramos (2020); Paolla Oliveira (2021); Vitória Strada (2022); Priscila Fantin (2023).

A Dança dos Famosos é a versão brasileira do programa britânico Strictly Come Dancing, que já ganhou versões por todo o mundo. A competição é inteiramente gravada, com exceção da final, e a plateia presente nas gravações também avalia os competidores.